Coronasmitten står i stampe og kan have nået sit toppunkt

Smitten med covid-19 i Danmark er stagneret i den seneste uge.

Det viser den seneste ugentlige opdatering på luftvejssygdomme fra Statens Serum Institut (SSI), der er udgivet onsdag.

Men det er endnu for tidligt at sige, om smitten er på retræte, siger Bolette Søborg, overlæge og sektionsleder hos SSI.

- Smitten er stagneret, hvilket vil sige, at den ikke er steget yderligere. Det giver os et håb om, at vi har nået toppen af smitten.

- Det er fristende at sige, at vi nu vil se et fald lige bagefter. Men det vil først vise sig i de næste par uger, om smitten faktisk er bremset op, siger hun.

Mens covid-19 ser ud til at have nået sin top, stiger smitten med influenza fortsat over hele landet.

Derfor forventer SSI, at sygdommen i den kommende tid vil være ansvarlig for flere syge og indlagte end covid-19.

- Vi kan se, at influenza virkelig er kommet i gang. Igen i den seneste uge er den steget kraftigt, og vi har ikke nogen formodning om, at smitten er ved at nå sit toppunkt.

- Vi vil se, at den kommer til at fylde mere, og det vil også være tilfældet på sygehusene, siger Bolette Søborg.

