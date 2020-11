Coronastrategi afhænger af borgernes tillid til regeringen

Minksag har svækket tilliden til regeringen, men tillid er vigtig for håndtering af corona, siger professor.

Tilliden til regeringens coronahåndtering falder, og det er et problem for os alle sammen. Det siger professor i statskundskab ved Aarhus Universitet Michael Bang Petersen.

Han leder en omfattende analyse af danskernes adfærd under coronakrisen. Siden forskerne på Institut for Statskundskab begyndte at måle i maj, er tilliden til regeringens strategi nu faldet til det laveste niveau.

Tilliden er ikke kun vigtig i sig selv, for håndteringen af pandemien afhænger også af den. Det er nemlig befolkningens adfærd, der skal sørge for, at smitten ikke spredes, siger Michael Bang Petersen.

- Det her har betydning for os alle, for det handler om, at vi skal gennem pandemien bedst muligt. Hvis vi har mindre tillid og i mindre grad stoler på anbefalingerne, så vil vi ikke i samme grad følge dem.

- Derfor er det også vigtigt fra et sundhedsfagligt perspektiv, at man håndterer krisen på en måde, så der er maksimal tillid og minimal polarisering.

Han kalder borgernes medejerskab til hele håndteringen "helt afgørende".

Onsdag - en uge efter at regeringen instruerede alle minkfarme om at slå deres besætninger ned - svarede 56 procent af deltagerne i projektet, at de havde tillid til regeringen strategi.

Det var et fald fra cirka 63 procent i sidste uge og 76 procent i juli, hvor tilliden toppede.

Det skyldes især den verserende minksag, vurderer Michael Bang Petersen.

Det er kommet frem, at der ikke var lovhjemmel til at kræve aflivning af mink på farme uden smitte. Det samme gælder for farme uden for de smittezoner på 7,8 kilometer i diameter, der er rundt om smittede farme.

- Når man skal betale en omkostning, er det afgørende, at man føler, at beslutningsprocessen bag er retfærdig. Det er den, hvis man mener, at al information er inddraget, og at der ikke er taget partiske hensyn, og at processen er transparent.

- Man diskuterer nu, hvor godt grundlaget for beslutningen om at lukke Nordjylland ned og slå minkene ihjel er. Samtidig er der problematikken om lovhjemlen, der får diskussionen på Christiansborg til at accelerere, lyder det.

Han forklarer, at minksagens påvirkning viser dens størrelse.

- Der har været andre små svipsere, men det har ikke smittet meget af på den generelle opbakning.

/ritzau/