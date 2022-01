Coronatal sætter rekord med yderligere 33.493 tilfælde

Det seneste døgn er der registreret yderligere 33.493 tilfælde med corona i Danmark. Det er det højeste til dato under hele epidemien.

Det viser tal fra Statens Serum Institut (SSI), der under epidemien dagligt har opdateret omkring smitteudviklingen.

Ud af de 33.493 smittetilfælde er 2002 af dem reinfektioner. Det vil sige, at der er tale om en person, der før har prøvet at være smittet med corona.

De 33.493 smittetilfælde er fundet i samlet 193.130 PCR-prøver. Det betyder, at andelen af positive prøver udgør 17,3 procent. Det er den højeste andel for et døgn for hele epidemien.

På sygehusene er der tirsdag indlagt 810 coronapatienter. Det er otte flere end mandag.

De indlagte dækker over personer, der er på hospitalet på grund af corona eller med corona. For alle patienter er corona ikke årsagen til, at de er indlagt.

Der er det seneste døgn registreret yderligere 14 coronarelaterede dødsfald. Dermed er i alt 3519 smittede nu døde under epidemien.

/ritzau/