Coronaudbrud får Liberal Alliance til at rykke landsmøde

Liberal Alliance flytter partiets landsmøde med en måned, men er indstillet på, at det måske ikke er nok.

Liberal Alliance skubber på grund af coronaudbruddet partiets landsmøde fra 25. april til 30. maj.

Det siger sekretariatschef Karsten Anker til Ritzau.

- Vi havde planlagt til den 25. april, og det er ikke realistisk, at vi kommer til at kunne holde et stort arrangement til den tid.

- Så for at være på den sikre side, både i forhold til vores deltagere og i det hele taget for at følge anvisningerne, så har vi valgt at flytte det til 30. maj, siger han.

- Så håber vi, at situationen til den tid er, at vi kan afvikle landsmødet. Hvis ikke, må vi forholde os til det, når vi kommer dertil, siger Karsten Anker.

Partiets medlemmer bliver orienteret om flytningen af landsmødet i løbet af onsdagen.

Coronakrisen kan få indflydelse på antal deltagere til begivenheden, erkender Karsten Anker.

- Vi plejer at være 400-500-stykker, og jeg håber, at vi kommer derop igen. Men det kan sagtens være, at mange bliver nervøse oven på alt det her. Så er det sådan, det er, og det må man have respekt for, siger han.

Liberal Alliance fastholder lokationen for landsmødet, som er Aarhus Congress Center.

Det er ikke kun Liberal Alliance, der blandt folketingspartierne har et stort arrangement planlagt i den nærmeste fremtid.

Alternativets landsmøde skal finde sted 23.-24. maj. Politisk leder Josephine Fock oplyser, at det endnu ikke er besluttet, om det skal rykkes.

Fra 30. maj til 1. juni holder Enhedslisten årsmøde. Politisk ordfører Pernille Skipper oplyser, at partiet ikke har taget stilling til, om årsmødet skal rykkes.

Den helt store politiske begivenhed til sommer - Folkemødet på Bornholm, hvor flere tusinde mennesker samles i og omkring Allinge - finder efter planen sted 11.-14. juni.

Seneste melding fra Folkemødet selv - fra den 11. marts - var, at det afvikles som planlagt. Efterfølgende er en række tiltag for at inddæmme coronavirus dog trådt i kraft.

/ritzau/