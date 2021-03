Coronaudbrud kan sprede grønlandsk valg over flere dage

Grønlændere skal holde afstand og afspritte på valgdag, hvis de da ikke har fulgt anbefaling om at brevstemme.

Selv om Grønland er coronafrit og har været det i snart en måned, bliver der alligevel taget en række forholdsregler forud for valget til Inatsisartut, det grønlandske parlament, tirsdag 6. april.

Og et coronaudbrud kan betyde, at valghandlingen skal vare over flere dage for at mindske smittespredning.

Det fortæller Klaus Georg Hansen, afdelingschef i Indenrigsafdelingen, som også er sekretariat for valgnævnet.

- Hvis der kommer et ukontrollabelt udbrud af corona en af de nærmeste dage inden valget, så kan vi beslutte, at valghandlingen skal foregå over tre dage. Det vil så være den 4., 5. og 6. april.

- Det er af hensyn til ikke at samle for mange folk på en gang et bestemt sted, at valghandlingen så vil blive spredt over tre dage, så man har færre folk igennem hver dag, siger han.

I alt er 31 personer blevet testet positive for coronavirus i Grønland. De er alle siden blevet raskmeldt.

Men for at være på den sikre side vil der altså også være coronarestriktioner såsom afstand og afspritning på selve valgdagen.

- Vi kan aldrig være sikre på, at der ikke lige er dukket et aktivt coronatilfælde op i Grønland.

- Derfor er det et forsigtighedsprincip, vi anvender for at sikre så godt som muligt, at selv hvis der er et uopdaget coronatilfælde, så undgår man for meget smitte, siger Klaus Georg Hansen.

Han oplyser, at borgere også er blevet opfordret til at brevstemme for at undgå, at for mange stimler sammen på selve valgdagen.

- Myndighederne har kørt en aktiv kampagne for at få folk til at brevstemme. Det har i hvert fald her i Nuuk, hovedstaden, givet sig udtryk ved, at mange har brevstemt.

- Kommunen har opstillet midlertidige brevstemmesteder rundtom i byen, siger Klaus Georg Hansen.

Det har for eksempel været muligt for nogle borgere at brevstemme i deres lokale dagligvarebutik.

Hvis Grønland slipper for nye coronatilfælde, åbner valglokalerne efter planen klokken 9 og lukker klokken 20 grønlandsk tid den 6. april. Det svarer til henholdsvis klokken 13 og 24 dansk tid.

Der er omkring 41.000 stemmeberettigede vælgere. De skal udpege 31 medlemmer til det grønlandske parlament. 189 kandidater stiller op.

/ritzau/