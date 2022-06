Coronavariant i vækst giver ikke anledning til stor bekymring

I løbet af få uger vil en ny coronavariant, under navnet BA. 5, som aktuelt er meget udbredt i Portugal, være dominerende i Danmark, og vaccinerne har begrænset effekt på denne variant.

Det meddeler Statens Serum Institut, efter at sundhedsminister Magnus Heunicke (S) fredag morgen har givet sundhedsordførerne en orientering om situationen.

Ministerens vurdering er, at varianten BA. 5 ikke giver anledning til voldsom bekymring.

Der er ifølge sundhedsmyndighederne ingen tegn på, at BA. 5 giver mere alvorlige sygdomsforløb end de varianter, som ramte Danmark i vinter.

Artiklen fortsætter under annoncen

Fokus er på sårbare grupper, og der kan komme et tilbud om et ekstra vaccinestik - et boosterstik - til udvalgte inden længe.

I sin tale ved afslutningsdebatten i Folketinget 23. maj sagde statsminister Mette Frederiksen (S), at regeringen vil fremlægge en coronaplan inden sommerferien.

Det løfte gentog sundhedsministeren fredag, da han mødtes med sundhedsordførerne.

- Det er afgørende, at vi har en plan klar, så vi undgår at komme i en situation, hvor vi skal have restriktioner og nedlukninger, siger sundhedsordfører Peder Hvelplund (EL).

- Derfor har vi presset på for at få en plan inden sommerferien, tilføjer han.

Statens Serum Institut (SSI) vurderer fredag, at BA. 5 har mindre følsomhed over for både immunitet fra tidligere smitte og coronavaccinerne.

- Vi vurderer også, der er høj sandsynlighed for, at antallet af nye covid-19-tilfælde generelt kommer til at stige i de kommende uger, siger faglig direktør Tyra Grove Krause hos SSI.

Vurderingen af den nye variant er baseret på meldinger fra udlandet og på det indtil videre ret beskedne antal data, som man kender fra Danmark.

/ritzau/