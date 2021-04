Coronavariant på spil i Svendborg mindre smitsom end frygtet

Det er til lettelse ikke den brasilianske P1 eller sydafrikanske B1351, der er udbrud af i Svendborg.

Det er coronavarianten B1525, som seks personer i Svendborg har været smittet med.

Det oplyser John Jensen, sundhedsdirektør i Svendborg Kommune, fredag til DR Nyheder, efter at han er blevet orienteret af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Der var frygt for, at det var en af de mere smitsomme varianter - enten den brasilianske P1 eller den sydafrikanske B1351, der var på spil.

- Den er mindre smitsom end de to andre. Så derfor er det en god nyhed. Vi har indrettet os efter, at det var de to smitsomme varianter.

- Der er derfor håb om, at den har spredt sig mindre, siger John Jensen til DR Nyheder.

Varianten B1525 blev påvist første gang i Storbritannien og Nigeria i december 2020 og i Danmark januar 2021 ifølge Statens Serum Institut (SSI).

Ifølge SSI er der indtil videre intet, der tyder på, at varianten er mere smitsom end den oprindelige virusvariant. Der er heller ikke noget, der indikerer, at den giver et mere alvorligt sygdomsforløb.

Den er efterhånden fundet over hele verden. Der er fundet mindst 61 tilfælde af den i Danmark.

Den brasilianske variant - også kendt som P1 - blev første gang påvist i Danmark i marts.

Den sydafrikanske variant - B1351 - blev første gang fundet i Danmark i januar.

P1 og B1351 er blandt de coronavarianter, som SSI holder særligt øje med.

Det skyldes, at de har en mutation, som studier har forbundet med nedsat følsomhed over for antistoffer.

De vacciner mod coronavirus, der er godkendt til brug i Danmark, ventes at virke, men det kan være med nedsat effekt.

Samtidig har varianterne nogle mutationer, der muligvis kan betyde, at de kan være mere smitsomme.

/ritzau/