Coronavideo skaber usikkerhed om regler for sundhedspersonale

Dansk Sygeplejeråd opfordrer sundhedspersonale til at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger trods forvirring.

Det stiller sundhedspersonalet i en svær situation, når sundhedsmyndigheder og arbejdsgivere kommer med forskellige meldinger for personalet om coronavirus.

Det siger kredsformand for Dansk Sygeplejeråd i Hovedstaden Kristina Robins, efter at en intern video i regionen opfordrer de ansatte til at tage på arbejde, selv om de hoster eller er forkølede.

- Det er uheldigt, at der kommer forskellige meldinger fra myndigheder og arbejdsgivere.

- Sundhedsmedarbejdere er jo ikke selv læger, og derfor skaber det usikkerhed hos den enkelte: Hvor går grænsen? Er det her en Covid-19-hoste eller en forkølelseshoste?

- Den vurdering kan jo næsten være umulig at tage som medarbejder, siger Kristina Robins.

I en video, som er lavet af Rigshospitalet og gjort tilgængelig på Region Hovedstadens intranet, er meldingen:

- Man må godt gå på arbejde, hvis man hoster, og hvis man er snottet, hvis man i øvrigt ikke har haft tegn på at have en coronavirusinfektion, lyder det i videon ifølge Jyllands-Posten.

Omvendt har meldingen fra Sundhedsstyrelsen lydt, at man skal blive hjemme selv med milde symptomer. Det gælder også sundhedspersonale.

Kredsformanden understreger, at foreningen generelt opfordrer sundhedspersonalet til at følge anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen.

- Det er den øverste sundhedsmyndighed. Og hvis der er et sæt retningslinjer, man følger, giver det mere klarhed, i forhold til hvordan man skal agere, når man får nogle symptomer, siger hun.

/ritzau/