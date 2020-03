Coronavirus lukker fertilitetsklinikker landet over

Barnløse kan ikke få hjælp til at få børn imens coronavirusset hærger i landet. Fertilitetsklinikkerne lukker.

Fertilitetsklinikker landet over er midlertidigt lukket som følge af coronavirus, og mange barnløse må derfor vente med at få fertilitetsbehandling.

Det fortæller Ulla Breth Knudsen, professor og overlæge ved Fertilitetsklinikken på Regionshospital Horsens, til DR.

Lukningerne sker både for at undgå smitte på klinikkerne, men også for at personalet kan hjælpe til andre steder på hospitalet, skriver DR.

- Der vil jo være patienter på hospitalet, der har Covid-19. Hvis kvinder og par, der skal komme til behandling hos os – måske med offentlig transport – kommer i nærheden af nogen, der kunne være smittede, så kan de selv blive syge eller sprede smitten, siger Ulla Breth Knudsen til DR.

På klinikken i Horsens fortsætter man dog de behandlinger, der allerede er i gang, men man siger nej til nye patienter.

De udsatte behandlinger skuffer en masse par, men samtidig har de stor forståelse for situationen, fortæller Ulla Breth Knudsen.

Når fertilitetsklinikkerne igen åbner, vil det uundgåeligt give en større kø til behandling.

Mange har ofte forsøgt at blive gravide i årevis, og derfor vil den ekstra ventetid slide hårdt på dem, fortæller Tina Teglgaard fra Landsforeningen for Ufrivilligt Barnløse, til DR.

Indtil videre er Danmark delvis lukket til efter påske 13. april. Mange spekulerer i, om lukningen bliver forlænget igen, men lørdag skrev statsminister Mette Frederiksen (S) på Facebook, at hun hverken tror eller håber, det vil vare ved i måneder.

- Hvis vi bliver ved med at holde afstand. Vaske hænder. Undgår for megen aktivitet. Så vil vi stille og roligt kunne se det i tallene: Antallet af indlæggelser vil stige mindre stejlt end ellers. Kurven vil forhåbentlig flade ud.

- I dét scenarie - som jeg tror, er det mest sandsynlige - så kan vi hurtigere begynde så småt at åbne Danmark igen, skrev Mette Frederiksen.

/ritzau/