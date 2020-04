Coronavirus skærer i antal af eksaminer for afgangselever

Sådan ville stx- og hf-elevernes eksamener have set ud

Elever i 3.g og 2.f skal på grund af coronakrisen til færre eksamener i år.

Modellen har et enigt Folketing bestemt. Aftalen betyder, at 3.g-elever landet over skal til tre eksamener til sommer. Imens skal 2.hf-elever til fire eksamener.

Her er, hvordan afgangseksamenerne under normale omstændigheder ville have set ud:

Prøverne på hhx, htx og stx:

Eksamensbeviset på de treårige gymnasiale uddannelser består typisk af cirka 30 karakterer, herunder 20 afsluttende standpunktskarakterer.

I 3.g skal alle eleverne typisk til syv til otte afsluttende prøver.

Alle elever skal til prøve i skriftlig dansk. Htx-eleverne skal derudover altid til prøve i teknikfaget.

Alle elever skal til mundtlig prøve i SRP eller SOP.

Der er cirka 42.000 elever, som bliver studenter hvert år.

Prøverne på den toårige hf-uddannelse:

Eksamensbeviset består typisk af cirka 13 prøvekarakterer.

Eleverne afslutter alle deres fag med prøve.

Der gives ikke standpunktskarakterer.

I afslutningen af hf-uddannelsen skal eleverne typisk til cirka ni prøver.

Alle elever skal skrive en større skriftlig opgave (SSO).

Der er cirka 6400 elever, der bliver hf-studenter om året.

Kilder: Børne- og Undervisningsministeriet.

/ritzau/