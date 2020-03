Coronavirus udskyder familiers flytning fra Sjælsmark

Flytningen af børnefamilier fra Udrejsecenter Sjælsmark udskydes på grund af coronavirus, oplyser ministerie.

Den planlagte flytning af børnefamilier fra Udrejsecenter Sjælsmark til Center Avnstrup udskydes nu til udgangen af juli.

Det oplyser Udlændinge- og Integrationsministeriet i en pressemeddelelse.

Flytningen skulle være begyndt 1. april, men grundet coronavirussets indtog i Danmark, har ministeriet valgt at udskyde det. Beslutningen er taget efter dialog med sundhedsmyndighederne.

Udlændingestyrelsen forventer at kunne gennemføre familiernes flytning inden udgangen af juli 2020.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye siger i pressemeddelelsen:

- Regeringen vil gøre alt, hvad der står i vores magt for at begrænse smittespredningen.

- Flytning nu og her af en større gruppe personer i asylcentersystemet vil ikke kunne ske uden at øge risikoen for spredning af coronavirus. Derfor er en udskydelse det eneste rigtige at gøre i den nuværende situation, siger han.

Beboerne på centrene er orienteret, oplyser ministeriet i pressemeddelelsen.

/ritzau/