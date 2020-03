Coronavirus vender op og ned på hverdagen for børnefamilier

Tilbud om nødpasning kommer i udgangspunktet til at omfatte forældre med børn mellem nul til ni år.

Børnefamilier skal finde alternative pasningsmuligheder i de kommende to uger.

Det står klart, efter at statsminister Mette Frederiksen (S) onsdag på et pressemøde meddelte, at skoler og daginstitutioner vil være lukket fra på mandag og 14 dage frem grundet coronavirus.

Det, der ikke står klart, er imidlertid, hvem der kan tilbydes nødpasning, hvis ikke anden pasning er en mulighed.

Ifølge Jacob Bundsgaard, formand for Kommunernes Landsforening (KL), er kommunerne - i samarbejde med regeringen - på nuværende tidspunkt i fuld gang med at finde ud af, hvilke familier kan gøre brug for tilbuddet.

- Vi er fuld gang med at få et overblik og med at få lavet den afgrænsning af, hvad det er for nogle funktioner, der skal køre videre - og dermed også hvad det er for nogle børn, der skal passes, siger han.

Beskeden fra Mette Frederiksen var onsdag, at nødpasning skulle tilbydes de forældre, der har "kritiske arbejdsfunktioner" i samfundet.

Det være sig offentligt ansatte i ældreplejen, i politiet og på botilbud og døgninstitutioner.

Men det vil også komme til at gælde for eksempelvis offentligt ansatte på lønkontorer, på elværker, i køkkener eller i den kollektive trafik, siger Jacob Bundsgaard.

- Det er jo baseret på, hvad det er for nogle funktioner i samfundet, som skal opretholdes, siger han.

Indtil videre lader det til, at der vil være tale om nødpasning for børn i alderen 0-9 år.

Jacob Bundsgaard siger, at listen over såkaldt kritiske arbejdsfunktioner vil blive opdateret flere gange de kommende dage.

Desuden ventes Børne- og Undervisningsministeriet senere torsdag at fremlægge retningslinjer for nødpasning i kommunerne.

/ritzau/