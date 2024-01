Covid-19-smitten falder - influenzasmitten stiger

Covid-19-smittebølgen har nu toppet.

Det skriver Statens Serum Institut, SSI, på sin hjemmeside onsdag.

Tallene viser, at forekomsten af covid-19 ser ud til at falde. Smitten med mycoplasma og kighoste ser også ud til at falde, og der ses også et fald i antal indlæggelser med RS-virus sammenlignet med den foregående uge. Men samtidig stiger forekomsten af influenza.

- Vi forventer, at covid-19-smitten har toppet, og vi derved er på vej nedad. Vi er stadig på et højt niveau med smitte, så man vil stadigvæk kunne opleve smitte ude i samfundet, men vi forventer, at fra nu af falder smitten med covid, siger Bolette Søborg, der er overlæge og sektionsleder på SSI.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Men vi kan også se, at der er en stigning i antallet, der er indlagt med influenza, og det er fordi, der stadigvæk cirkulerer influenzasmitte. Så influenza forventes at stige de kommende uger, siger hun

SSI udsender hver onsdag en ugentlig opdatering på fem forskellige luftvejssygdommes smittetal. De nye tal giver et overblik over luftvejsinfektioner i perioden 25. til 31. december.

Der testes generelt færre personer i ugerne mellem jul og nytår, og at der dermed påvises færre tilfælde.

Alligevel kan man godt stole på tallene fra SSI, fortæller Bolette Søborg.

- Når vi kigger på udviklingen af smitte, så kigger vi på flere datakilder. For covidsmitten, der kigger vi både på spildevandsovervågningen, og så kigger vi på antallet af indlæggelser. Og vi kan se, at både i spildevandet og på antallet af indlagte, der falder det for covids vedkommende.

Ud over at undersøge forekomsten af covid-19-smitte og influenzatilfælde, ser SSI også nærmere på mycoplasma, kighoste og RS-virus.

/ritzau/