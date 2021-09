CPH Dox breder sig til oktober ud i hele landet

Den danske dokumentarfilmfestival CPH Dox vender tilbage til oktober i fysisk form i København. Og som noget nyt også med minifestivaler i ni andre kommuner.

- Det særlige ved CPH Dox i 2021 er, at vi to år i træk har været stort set 100 procent online og ikke har mødt publikum i biograferne.

- Derfor breder vi nu festivalen ud til en lang række kommuner i landet, der er sultne efter at vise de allerbedste danske og internationale dokumentarfilm, siger Niklas Engstrøm, der er kreativ direktør for CPH Dox.

Ni kommuner på tværs af landet har indgået et samarbejde med CPH Dox om at skabe minifestivaler rundt omkring i landet fra 9. til 17. oktober.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det drejer sig om Randers, Aalborg, Holstebro, Ringkøbing-Skjern, Ærø, Lolland, Faaborg-Midtfyn, Kolding og Køge Kommune.

- Hver kommune, ø og by, som er med i samarbejdet, har hver især fået stor frihed til at lave programmet sammen med os. Det er en ting, vi gerne vil blive ved med at udforske de kommende år.

- Vi har kunnet se, at der har været en kæmpe interesse. Ikke blot fra dem, som normalt er på festivalen i København, men fra folk i hele landet, siger Niklas Engstrøm.

Han peger på, at man fremover godt kan forvente, at CPH Dox er mere end blot en "københavnerfilmfestival" og håber, at festivalen fremover kan udbredes til endnu flere kommuner.

- Vi ser en stor værdi i at være landsdækkende, så vi kan dele de store filmoplevelser med publikum rundt omkring i hele landet, siger den kreative direktør.

Ifølge Niklas Engstrøm kan man som biografgæst forvente et tårnhøjt niveau, når det gælder den filmiske kvalitet.

- Vi viser film, der taler til hjertet og samtidig kan gøre os klogere på det samfund, vi lever i, siger han.

Kommunernes individuelle filmprogrammer kan findes på CPH Dox' hjemmeside.

/ritzau/