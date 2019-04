CRISPR klipper målrettet i plantens gener

Etisk Råd anbefaler øget brug af gmo'er i landbruget efter udvikling af ny teknik. Her kan du læse om den.

I en opsigtsvækkende ny udtalelse anbefaler et stort flertal af medlemmerne i Etisk Råd, at Danmark sætter fut i brugen af genmodificerede afgrøder.

Det vil være uetisk at lade være, når verden står over for en voksende befolkning og en medfølgende knaphed på fødevarer, mener rådet.

Udtalelsen baserer etikerne blandt andet på, at der inden for de seneste år er blevet udviklet en ny teknik inden for genetikken, der gør det langt lettere end i dag at redigere i en plantes gener.

Teknikken hedder CRISPR eller CRISPR/Cas9, og her kan du læse om den:

* CRISPR-teknologien kaldes også præcisionsmutagenese.

* Teknologien blev først introduceret i 2012 og udmærker sig ved at være en mere præcis - og billigere - måde at redigere i gener på end tidligere.

* CRISPR fremkalder små målrettede mutationer i plantens arvemasse, der typisk deaktiverer et gen. For eksempel kan et bestemt væksthæmmende gen i en plante deaktiveres, så den får store frugter.

* CRISPR adskiller sig fra tidligere gmo'er, der typisk er dannet ved, at hele gener indføres i plantens arvemasse. Genet kan her komme fra en anden art.

* I stedet er CRISPR mere beslægtet med traditionel mutagenese, hvor man udsætter et frø fra planten for bestråling eller en mutationsfremkaldende væske.

* I den traditionelle form er mutationerne spredt tilfældigt over plantens arvemasse, og forskerne ved ikke helt, hvad der vil ske.

Kilde: Det Etiske Råds udtalelse "gmo og etik i en ny tid".

/ritzau/