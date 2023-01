Cyberangreb mod Forsvarsministeriet blev stoppet efter 11 timer

Hjemmeside tilhørende Forsvarets Efterretningstjeneste blev ramt af et cyberangreb i december.

Et cyberangreb, der blokerede adgangen til Forsvarets Efterretningstjenestes (FE) hjemmeside den 8. og 9. december, blev opdaget efter fire minutter, men det tog 11 timer at stoppe angrebet.

Det oplyser Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) i en pressemeddelelse.

Angrebet gjorde, at en række hjemmesider var utilgængelige fra klokken 09.38 den pågældende dag. Det blev opdaget inden for fire minutter.

- Cyberangrebet blev udført aktivt med varierende intensitet, skiftede angrebsvektor undervejs og blev afværget efter 11 timer, skriver FMI i pressemeddelelsen.

Det var hjemmesider under Forsvarsministeriets koncern, der blev ramt.

Foruden Forsvarsministeriets hjemmeside var det i timevis umuligt at komme ind på hjemmesiderne tilhørende Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) og Center for Cybersikkerhed (CFCS), der hører under FE.

FMI har siden angrebet undersøgt, hvad der skete under angrebet, og hvem der stod bag. Men om FMI har fundet ud af det, herunder om det var et angrebet fra personer baseret i Danmark eller udlandet, vil FMI ikke oplyse.

Styrelsen vil heller ikke oplyse den fulde liste over, hvilke myndigheder og hjemmesider der blev ramt, hvor længe angrebet præcist varede, eller hvornår undersøgelsen af hackerangrebet ventes klar.

FMI begrunder sin ordknaphed med, at der ifølge styrelsen er oplyst det, der kan gøres, uden det kompromitterer den operationelle sikkerhed. Forsvaret havde ikke "nedsat operativ effekt" under angrebet, og ingen data gik tabt, lyder det.

Det er kendt, at det var et cyberangreb af typen DDoS, som hjemmesiderne blev udsat for, og koncernens beskyttelse mod den type angreb blev aktiveret automatisk.

Bagefter blev der også sat gang i en manuel beskyttelse mod angrebet.

DDoS er betegnelsen for et overbelastningsangreb. Her sender gerningsmænd en masse forespørgsler mod en server, så den overbelastes med forespørgsler.

I tilfældet fra december var det en webserver, der hoster hjemmesider, som blev angrebet. Da en server har en grænse for, hvor mange anmodninger der kan behandles ad gangen, gjorde cyberangrebet det umuligt at tilgå forskellige webadresser.

Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse, der undersøger cyberangrebet, har tidligere oplyst til Ritzau, at gerningsmændene ikke slap afsted med nogen form for data ved angrebet.

- Det har udelukkende været en sabotage af at kunne tilgå vores hjemmesider, sagde pressechef Thorbjørn Nørgaard Hein nogle dage efter DDoS-angrebet.

/ritzau/