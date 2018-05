Cybertruslen mod Danmark skader sikkerhed og økonomi

Der er særligt en trussel mod myndigheder, som har oplysninger, der er værdifulde for fremmede stater.

Danmark står fortsat over for en meget alvorlig trussel fra cyberspionage og cyberkriminalitet, som skader landets sikkerhed og økonomi.

Sådan lyder vurderingen fra Center for Cybersikkerhed i Forsvarets Efterretningstjeneste, som har udgivet sin årlige nationale trusselsvurdering.

Den alvorlige trussel kommer fra fremmede stater og kriminelle netværk.

- Truslen er især rettet mod danske myndigheder, som har oplysninger, der er strategisk, politisk eller økonomisk værdifulde for fremmede stater, står der i vurderingen.

Danmark må vænne sig til at være mål for udenlandske staters cyberangreb, skriver Thomas Lund-Sørensen, der er chef for Center for Cybersikkerhed i en pressemeddelelse.

- Især for offentlige myndigheder, der beskæftiger sig med udenrigs- og forsvarspolitik, er det et rammevilkår at være under angreb.

- Uanset den store indsats i forhold til at beskytte myndighederne vil de blive udsat for de mest avancerede og vedholdende angreb fra nogen af verdens dygtigste cyberaktører.

Det samme gælder en række private virksomheder, som varetager centrale samfundsvigtige funktioner eller ligger inde med særlig unik og værdifuld viden, lyder det.

/ritzau/