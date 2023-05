Cykeldrenge fra Alene i Vildmarken reddet på Grønlands indlandsis

Nicklas Flenø Mikaelsen og Emil Fammé Hansen, to tidligere vindere af DR's "Alene i Vildmarken", som også kendt som Cykeldrengene, måtte fredag flyves fra indlandsisen i Grønland, mens de forsøgte at blive de første til at krydse den enorme iskappe på cykel.

Det oplyser de to i en pressemeddelelse natten til lørdag dansk tid.

- Vi er igen og igen blevet forsinket af usædvanligt mange hårde storme, orkaner og generelt dårlige forhold for årstiden, og måtte til sidst indse, at vi ikke længere havde nok mad og benzin til vores brændere til at komme helt ned fra isen.

- Og da endnu en storm over tre dage var på vej måtte, vi ringe efter hjælp - ellers var vi i direkte livsfare, fortæller Emil Fammé Hansen i pressemeddelelsen.

At krydse indlandsisen er kendt som en af verdens hårdeste arktiske ekspeditioner på 600 kilometer.

Emil og Nicklas ville som de første i verden krydse på såkaldte fatbikes, som er mountainbikes med store pigdæk.

/ritzau/