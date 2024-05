Cykelindsamling til ukrainske flygtninge mangler penge og må lukke

Kampagnen "Giv en cykel", hvor Cyklistforbundet indsamler brugte cykler og giver dem videre til ukrainske flygtninge, risikerer at lukke, fordi der mangler penge.

Det skriver Cyklistforbundet i en pressemeddelelse.

Der er brug for op mod en halv million kroner, lyder det fra forbundets direktør, Kenneth Øhrberg Krag, i pressemeddelelsen.

- Vi samarbejder med omkring 40 frivillige landet over, som gør en kæmpe indsats, men det koster at drive hjemmesiden videre, og projektet kan ikke køre uden en deltidsprojektleder i Cyklistforbundet, der blandt andet koordinerer med de frivillige, siger han.

Cyklistforbundet satte gang i initiativet sammen med Transportministeriet i marts 2022. Efter omkring to uger var der indsamlet over 500 cykler.

Men i december 2022 måtte Cyklistforbundet efterlyse flere jernheste. Der var stor efterspørgsel og for få cykler.

I alt er der siden kampagnens begyndelse blevet givet over 3000 brugte cykler videre, oplyser Cyklistforbundet.

Landet over er det frivillige, der som såkaldte cykelformidlere sørger for, at cyklerne blive givet videre til ukrainere.

Kenneth Øhrberg Krag fortæller i pressemeddelelsen, at der på nuværende tidspunkt er "flere hundrede ukrainere" på venteliste.

Direktøren håber, at en fond eller virksomhed vil komme kampagnen til hjælp.

Siden Rusland invaderede Ukraine i februar 2022, har Danmark taget imod tusindvis af ukrainske flygtninge.

I slutningen af april 2024 havde lidt over 49.500 personer ansøgt om midlertidig opholdstilladelse i Danmark efter en særlov, der giver ukrainske flygtninge mulighed for at arbejde og gå i skole i Danmark.

I september 2023 forlængede Danmark opholdsgrundlaget for fordrevne fra Ukraine frem til marts 2025.

