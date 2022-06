Cykelsporten spurter ind i ordbogen

I anledning af det kommende Tour de France har en førergruppe af cykelsportsproglige grimpeurs slået et hul ned til feltet og er rykket ind som nye ord i Den Danske Ordbog

"Seks ryttere fik slået et lille hul, men feltet bevarede hele tiden øjenkontakt med udbryderne," stod der på en sportsside i Fyens Stiftstidende i 2015. Nu står denne nye betydning af udtrykket at slå et hul også i Den Danske Ordbog, som fra i dag udvider sit hastigt voksende ordforråd med 472 nye opslagsord, 26 nye betydninger og 21 nye faste udtryk.

I anledning af, at Tour de France for første gang kommer til Danmark, har ordbogen optaget særligt mange cykeludtryk, 31 i alt, og de spænder fra ord som bagbremse og cykeltræning til det billedrige udtryk diamanter i benene og det meget franske ord grimpeur, som altså fra i dag også er et dansk ordbogsord.