Da corona lukkede verden ned ændrede dyrene adfærd

GPS-trackere på 43 vilde dyrearter fordelt over det meste af kloden afslører, at dyrene ændrede adfærd under corona-nedlukningerne.

Det viser et nyt internationalt forskningsprojekt, som Aarhus Universitet har bidraget til.

Vi mennesker påvirker dyrelivet i langt højere grad, end vi går og tror, siger Peter Sunde, der er professor på Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet, på baggrund af resultaterne af det nye forskningsprojekt.

- Resultaterne afslører, at vores tilstedeværelse ude i landskabet lægger en dæmper på dyrs muligheder for at bevæge sig rundt, siger han.

Artiklen fortsætter under annoncen

- På daglig basis skal alle pattedyr finde ressourcer til livets opretholdelse, men tallene viser, at tilstedeværelsen af biler og mennesker stresser dem og begrænser deres færden til små mennesketomme områder, siger han.

Men under nedlukningen kom dyrene tættere på veje og byer, og fik på den måde et større område at udfolde sig i, lyder det fra Peter Sunde.

- Det gjaldt dog kun i områder, som var meget påvirket af mennesker i forvejen. I områder med lav menneskelig påvirkning var effekten modsat. Det skyldes muligvis, at naturområderne fik besøg af flere mennesker end normalt, forklarer han.

Forskerne bag undersøgelsen fandt altså ud af, at dyrene bevægede sig både mindre og mere under nedlukningerne alt efter, hvilken grad af nedlukning, der var tale om.

- Det skyldes formentlig, at forstyrrelsestrykket faldt i områder med hårde nedlukninger, mens folk i områder med bløde nedlukninger, som i Danmark, brugte mere tid udendørs end før nedlukningen, lyder det fra Peter Sund.

Derfor har danske dyr nok ikke fået den samme pause fra mennesker, som i mange andre lande, forklarer han.

/ritzau/