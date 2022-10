DA-direktør vil ikke deltage i trepartsforhandlinger om løn

Regeringens udspil om højere løn er et nyt lavpunkt, mener Jacob Holbraad fra Dansk Arbejdsgiverforening.

Jacob Holbraad, der er administrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening, er meget kritisk over for regeringens ønske om at give mere i løn til udvalgte grupper i den offentlige sektor.

- Jeg ser ikke for mig, at vi deltager i en trepart om løn, skriver han på Twitter.

- Løn er ikke et trepartsanliggende. Løn forhandles i Danmark direkte mellem arbejdsmarkedets parter. Det har ført til høje lønninger, god konkurrenceevne og en sund økonomi. Det vil klæde politikerne at holde fast i det, skriver han.

Regeringen med statsminister Mette Frederiksen (S) i spidsen fremlagde onsdag på et pressemøde i København planer om at ville give mere i løn til udvalgte grupper i den offentlige sektor.

Regeringen vil afsætte tre milliarder kroner om året fra 2030 til bedre løn- og arbejdsvilkår i den offentlige sektor. Et stadig ukendt beløb skal bruges i årene 2024-2029.

Ønsket om højere løn skyldes, at det er svært at skaffe og fastholde eksempelvis sygeplejersker og sosu-ansatte. Men regeringen vil ikke afsløre, hvem den synes skal omfattes af ordningen.

I stedet har regeringen fremlagt syv principper for, hvordan ordningen skal skrues sammen i en trepartsaftale med arbejdsgivere og arbejdstagere.

Regeringen er blevet kritiseret for at fremlægge sine planer med under en uge tilbage af valgkampen før folketingsvalget tirsdag 1. november.

Jacob Holbraad lægger ikke fingre imellem i sin kritik af regeringen. Han mener, at politikerne skal holde sig for gode til at love ekstra lønløft til udvalgte grupper.

- S-udspil er nyt lavpunkt i overbudsvalgkamp, som kan blive alvorligt slag mod velfungerende dansk model på arbejde, skriver han.

Formanden for Fagbevægelsens Hovedorganisation, Lizette Risgaard, er anderledes positiv.

- Godt med konkrete pejlemærker fra S, som vi skal arbejde videre med i en trepart.

- Vi ser frem til endnu en gang at bidrage til at finde varige løsninger på de store udfordringer, som vores velfærdssamfund står over for, skriver hun på Twitter.

/ritzau/