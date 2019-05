Da flygtningekrisen kom til Danmark

* Godt 14.000 flygtninge og migranter kom til Danmark i 2014.

* Året efter steg antallet yderligere, og godt 21.000 flygtninge søgte asyl i Danmark.

* Udlændingestyrelsen vurderede dengang, at de syriske flygtninge i gennemsnit ville få 1,4 personer familiesammenført til Danmark. Det ville betyde, at yderligere 11.000 i 2015 ville komme hertil som familiesammenførte.

* Som konsekvens besluttede et politisk flertal på Christiansborg, at en bestemt gruppe af syriske flygtninge skulle have deres familiesammenføring udskudt i tre år.

* Der var tale om en gruppe på 4200 flygtninge med såkaldt midlertidig beskyttelsesstatus.

* Tallene viser, at 116 personer er blevet familiesammenført i 2018 og 2019.

Kilde: Berlingske.

