Da Grønland blev moderne, blev grønlænderne socialt udsatte

Én ud af ti grønlændere i Danmark er socialt udsatte. Nauja Bianco, direktør for Det Grønlandske Hus i Odense, er initiativtager til et socialpolitisk topmøde og mener, at konsekvenserne af kolonitiden stadig hænger fast

Nauja Bianco, én ud af ti af de i alt 17.000 grønlændere, der er i Danmark, er socialt udsatte. Det, mener I, giver anledning til at holde et socialpolitisk topmøde. Hvordan kan det være?

Tiden, der følger efter den formelle kolonitid fra 1953 og frem, hvor man daniserer og moderniserer Grønland, har haft voldsomme konsekvenser for grønlænderne. De er blevet fremmedgjort over for det liv, de har levet i generationer. Det er også i den tid, vi ser alkoholismen blive et problem, selvmordsraterne accelerere og dysfunktionaliteten i familierne stige. Sådan nogle problemer går igen i mange generationer. Det er de traumer, vi gerne vil gøre opmærksomme på med det socialpolitiske topmøde.