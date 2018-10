Da højskolevenstre blev til – og måske forsvandt igen

I jagten på at forstå strømningerne i partiet Venstre opstod i 1980’erne begrebet ”højskolevenstre”. De kendetegnende værdier og traditioner fra højskolen har nemlig karakteriseret partiet siden 1800-tallet. Men spørgsmålet er, om disse aspekter fortsat er en del af partiets identitet.

Det Konservative Folkeparti havde vundet vælgernes gunst dengang i begyndelsen af 1980’erne, og den konservative Poul Schlüter havde netop vundet posten som statsminister. Noget måtte gøres, hvis Venstre fremover skulle fastholde sin position som et landets største partier. Derfor gik de på jagt efter nye vælgere.

For Venstre har traditionelt appelleret til Landbrugsdanmark, hvor de gennem tiden har haft størst opbakning. Det forklarer Thue Kjærhus, der er debattør og forstander på Rønshoved Højskole:

”Det traditionelle højskolevenstre udspringer af det agrare. Med et grundtvigsk forbillede skabte man et folk ud fra almuen (landbobefolkningen, red.), hvor man både kunne finde potentiale og fællesskab. Særligt bestemte områder i landet som det sydfynske og enklaver i Jylland og på Sjælland har været præget af den her grundtvigske vækkelsesbevægelse, hvor der generelt har været interesse for kristendommen og den danske folkehistorie. Historisk har Venstre i høj grad appelleret til vælgere i de områder,” siger han og forklarer, at man derfor skal tilbage til 1870’erne og Venstres første år for at forstå, hvad partiet kommer af.

Men i en tid hvor landområderne affolkedes, og flere flyttede til de store byer, hvordan skulle Danmarks Liberale Parti fastholde deres popularitet hos vælgerne? De måtte rebrande sig selv. Men hvem skulle stå for det?

En udbredt opfattelse er, at daværende udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen (V) havde en afgørende rolle i overgangen fra, at Venstre i højeste grad appellerede til ”folket på markerne” til, at partiet blev ført ind i byerne. Uffe Ellemann-Jensen, der i en årrække også var landsformand for partiet, havde nemlig godt fat i de unge og veluddannede.

Og så kom ordene, som skulle vise sig at blive definerende – nemlig at ”højskolevenstre” var blevet til ”handelshøjskolevenstre.”

De kom fra Centrum-Demokraternes Mimi Jakobsen og var definerende, fordi de ramte ned i en tid, hvor tiderne for højskolerne forandrede sig. Højskolerne supplerede den traditionelle grundtvigske folkeoplysning med en lang række andre tilbud. Således var argumentet, at uddannelse skulle gavne samfundsøkonomien, hvorfor de karakter- og prøvefrie højskoleophold blev fremstillet som spild af tid for resultatorienterede beslutningstagere.

Siden har sondringen mellem handelshøjskolevenstre og højskolevenstre i høj grad været udtalt. For partiet har fra dets begyndelse haft stærke rødder i landbokulturen og traditionelt vægtet oplysning og dannelse af befolkningen på landet højt.

Men spørgsmålet er, om der fortsat er skikkelser tilbage i partiet, som vægter disse elementer højt. Altså om højskolevenstre lever.