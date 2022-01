Da Malik bragede igennem Danmark: For nogle betød det væltede havemøbler, for andre havde stormen fatal udgang

34 meter i sekundet, 2250 anmeldelser om stormskader og et dødsfald på Fyn. Stormen Malik, den kraftigste i Danmark siden Urd i 2016, ramte lørdag Danmarks kyster. Flere steder nåede dens vindstød op på 34-35 meter i sekundet, hvilket altså er over de 32 meter i sekundet, der skal til for, at en storm har orkanstyrke.