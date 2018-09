Da Obama var på lynvisit i Kolding

Få fik et glimt af ham og endnu færre hørte ham tale. Alligevel vil Kolding aldrig blive den samme efter Barack Obamas besøg, mener nogle af dem, der hørte eks-præsidenten tale

En forsamling på op mod 1000 mennesker fik få sekunders glimt af et smil og et hastigt vink fra Barack Obama. Men for dem, og især for de 725 mennesker, der oplevede eks-præsidenten tale i salen på Syddansk Universitet i Kolding, blev fredag en dag helt udover det sædvanlige i den sydjyske by.

”Det var lidt som en prædiken. Jeg blev simpelthen så bevæget,” sagde Martin Dahrup-Andersen umiddelbart efter at have oplevet den amerikanske eks-præsident.

Som studerende på Syddansk Universitets Center for Amerikanske Studier var han en af de omkring 200 studerende, der havde fået adgang til seancen.

Bagefter kunne han næsten ikke forstå, at det virkelig var sket. Barack Obama har han, med egne ord, set cirka en million gange på tv-skærmen og næsten dyrket som et idol, og pludselig var han fysisk til stede. Og lige så pludseligt væk igen.

”Den time, han talte, føltes som højst ti minutter og nu kæmper jeg for at huske alt, hvad han sagde. Det var virkelig intenst,” sagde Martin Dahrup-Andersen, der især hæftede sig ved, at Obama udtrykte forhåbninger på ungdommens vegne.

14-årige Caroline Dam- gaard Schultz havde det på samme måde. Hun var en af ti niendeklasses-elever i Kolding Kommune, der var blevet udpeget til at være med. For hende gjorde det især indtryk at høre Barack Obama fortælle om, hvordan han, da han var gået ind i politik, besluttede sig for, at han så lige så godt kunne forsøge at komme helt til tops.

”Det er også vigtigt for mig at tro på,” som hun sagde.

Der var trængsel bagved afspærringerne til Syddansk Universitet midt i Kolding, kort før Obama skulle ankomme. De mennesker, der havde taget opstilling for at se den prominente gæst, ville gerne så tæt på som muligt.

Det var skoleelever, der havde bevilget sig selv en fritime, folk der havde forladt deres arbejdsplads for en stund og mange pensionister der stod samlet, da der kort efter klokken 11 i går formiddag lød en gennemtrængende politisirene gennem byen. Det var signalet til, at det, som den sydjyske by havde set frem til i månedsvis, nu skulle ske. Eskorteret af motorcykelbetjente og et stort sikkerhedsombud af biler kom han så. Men hvis de forsamlede udenfor havde håbet på at høre Barack Obama sige ord, blev de skuffede. Da han steg ud af bilen, vendte han sig blot kortvarigt om og vinkede. Det samme skete, da han forlod Syddansk Universitet halvanden time senere.

Alligevel vil Kolding aldrig blive den samme. Det mener ægteparret Jytte Flintegaard og Michael Terkelsen, der er indehavere af jern- og metal genindvindings virksomheden Terkelsen og Co på Kolding Havn.

”Det her betyder så meget for Kolding. Nu bliver vi nævnt i sammenhæng med byer som Oslo, Helsinki og Amsterdam,” som de sagde under henvisning til de to byer i Skandinavien som Obama besøgte i onsdags og i torsdag sog den hollandske hovedstad, som han skulle videre til samme eftermiddag.

Parret havde sikret sig en af de vip-billetter til arrangementet, der trods priser på op til 17.500 kroner blev udsolgt på bare fire minutter. Dermed havde de foruden adgang til ”A conversation with Barack Obama” også den fornøjelse at få taget et billede sammen med berømtheden.

”Vi havde på forhånd fået indprentet, at vi ikke måtte hilse på ham, men bare skulle stille op. Men han rakte helt naturligt hånden frem og sagde ’Hello, how are you?’ Han var virkelig til stede og ikke det mindste overfladisk,” sagde Jytte Flinte- gaard.

Både hun og hendes mand var mest optaget af Obamas tanker om lederskab, som de kaldte ”ufatteligt inspirerende”.

”Det vigtigste for en leder er at lytte til mennesker og spørge ind til deres håb og deres frygt. Og så bør man som leder have folk med forskellige holdninger med rundt om bordet,” sagde Barack Obama blandt andet, da han blev spurgt om, hvilke egenskaber fremtidens ledere bør have.

Arrangør af ”A conversation with Barack Obama” var erhvervsforeningen Business Kolding. Og det var da også den forenings direktør Morten Bjørn Hansen, der førte samtalen med eks-præsidenten i den time lange seance. Spørgsmålene var godkendt på forhånd, og præsidenten svarede langt og uddybende, så samtalen i lange passager fik karakter af de taler, som den Obama er så berømt for.

Jakkesæt, stramt bundne slips og pæne kjoler var der mange af i salen. Gæsterne havde da også på forhånd fået at vide, at dresscoden var ”forretningsmæssig”. 35-årige Dennis Hansen skilte sig ud fra mængden. Iført en knælang, spraglet dragt, som han selv betegnede som en kimono, vakte han allerede opsigt, da han stillede sig i kø til det sikkerhedstjek, alle der skulle ind på Syddansk Universitet skulle igennem. I hånden holdt han godt fast på den udprintede A4-side, der udgjorde hans billet, for Dennis Hansen, der i øjeblikket er ledig, var en af de mere end 5000 Kolding-borgere, der havde deltaget i lodtrækningen om ti billetter til arrangementet. Han troede i første omgang, at det var en aprilsnar, da en mand ringede og præsenterede sig som Koldings borgmester Jørn Pedersen (V). Men den var god nok. Dennis Hansen havde vundet en af de eftertragede Obama-billetter.

”Jeg er meget fascineret af Obama, så jeg blev virkelig, virkelig glad,” sagde han.

Barack Obama indledte, ligesom han i øvrigt også gjorde i Oslo, med at rose det land, han var landet i.

”I Danmark har I forstået at skabe en velfærdsstat, der er både dynamisk og retfærdig,” sagde han og fremhævede også det danske forsvar som noget værdifuldt.

”På listen over de lande, USA kan regne med, ligger I i toppen,” sagde eks-præsidenten og opfordrede danskerne til at være både stolte og taknemmelige over deres land.

Ikke alle koldingensere har været med i jubelkoret over det prominente præsident-besøg. Især på de sociale medier har der været ytret kritik af, at Kolding Kommune har brugt trekvart million kroner på et arrangement, som så få fik adgang til.

At det overhovedet kom i stand, skyldes især den 51-årige frederikshavner Henrik Jensen, der blandt andet har en fortid som tourmanager for musikerne Allan Olsen og Johnny Madsen. I dag kalder han sig eventmager, og det er gennem hans netværk, det er lykkedes at skabe kontakt til Barack Obamas stab. Arrangementet var oprindeligt planlagt til at skulle foregå i Blokhus, men da Jammerbugt Kommune sprang fra, slog Business Kolding og Kolding Kommune til.

Det var også Erik Jensen, der skaffede Bill Clinton til Frederikshavn tilbage i 2006.

Mere end 70 pressefolk dækkede Obamas besøg i Kolding, og det er dermed den største mediebegivenhed i byen nogensinde.8