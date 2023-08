Dårligt stillede unge kommer oftere på hospitalet på grund af druk

Unge af forældre med lavere indkomst ender oftere på hospitalet på grund af druk.

Det viser nyt studie fra Statens Institut for Folkesundhed.

Studiet er baseret på data fra "Ungdomsprofilen 2014", som er en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse om sundhedsadfærd, helbred og trivsel blandt unge på ungdomsuddannelser i Danmark.

Her har over 70.000 unge mellem 15 og 19 år besvaret spørgsmål om blandt andet deres alkoholvaner, herunder hvor ofte de drikker sig fulde, og hvor meget alkohol de indtager i løbet af en gennemsnitlig uge.

Ifølge studiets hovedforfatter, professor Janne Tolstrup, er det svært at pege på én årsag til uligheden.

Det skyldes nok nærmere en blanding af forskellige risikofaktorer, såsom at have et socialt netværk, der kan tage vare på én og ens sociale baggrunds betydning for ens sensitivitet over for de skadelige effekter af alkohol, lyder det.

