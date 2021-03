Dagbogsnotater afgjorde dom over Folbigg

* Kathleen Folbigg er idømt 40 års fængsel for at have dræbt de fire børn, som hun fødte i årene fra 1989 til 1999.

* Caleb døde i 1989 (19 dage gammel), Patrick i 1991 (8 måneder), Sarah i 1993 (10 måneder) og Laura i 1999 (18 måneder).

* Børnene blev fundet i hjemmet, uden at dødsfaldene kunne forklares. Obduktioner kunne ikke bestyrke en mistanke om mord.

* I 2003 kunne anklageren derfor ikke bevise, at Kathleen Folbigg havde slået børnene ihjel. Det var anklagerens påstand, at hun havde ombragt dem ved kvælning.

* Retten lagde vægt på "følelsesladede" dagsbogsnotater. Kathleen Folbiggs havde om datteren Sarah skrevet, at hendes død krævede "a bit of help.” Hun har siden forklaret, at hun med det mente, at Gud havde taget datteren hjem.

* Det var eksmanden Craig Folbigg, der gik til politiet og udleverede dagbogsnotaterne.

* Sagen har vakt stor opsigt i Australien, hvor Kathleen Folbigg i tabloidpressen er blevet kaldt "den værste kvindelige seriemorder".

Kilde: Lundbeckfonden

/ritzau/