Dagen hvor barndom bliver til ungdom

* Konfirmation er et ritual, som markerer overgangen fra at være barn til at være ung.

* Det kommer af latinsk confirmo, som betyder at bekræfte noget.

* I modsætning til hvad mange tror, handler konfirmationen ifølge folkekirkens lære ikke om, at konfirmanden bekræfter sin dåb eller tro. Det er derimod Gud, som bekræfter sit løfte om at være med konfirmanden. Et løfte, som Gud gav ved dåben.

* Ved den humanistiske konfirmation bekræfter man, at man har taget stilling til, hvem man er, og hvordan man indgår i et fællesskab.

* Nonfirmationer er ikke en bekræftelse af noget. Den kirkelige del er skåret fra, men man holder den efterfølgende fest. Dagen markerer overgangen fra barndom til ungdom.

Kilder: folkekirken.dk, Humanistisk Samfund og Kristeligt Dagblad.

/ritzau/