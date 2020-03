Dagtilbud har plads til flere udsatte børn i nødpasning

Kun 1,2 procent af de danske børn er i disse dage i nødpasning i dagtilbud eller SFO'er, siger kommunerne.

Er man enlig med børn, eller har man som familie svært ved at give børnene hjælp med lektierne, så må man gerne sende dem i nødpasning. Der er nemlig plads til flere børn.

Sådan lyder det fra KL's formand Jacob Bundsgaard.

På et pressemøde i Statsministeriet mandag fastslår Jacob Bundsgaard, at det lige nu kun er 1,2 procent af de danske børn, der er i nødpasning.

- Der er kapacitet til mere. Så budskabet herfra er, at hvis man har brug for det som familie, så er der kapacitet til at tage i mod børnene. Det gælder ikke mindst de udsatte familier, hvor man ind i mellem har brug for, at børnene kommer i skole og dagtilbud. Også i denne specielle situation, siger Jacob Bundsgaard.

Der har den seneste tid været fokus på, at lukningen af skoler og daginstitutioner er særlig svær for udsatte familier. Kvindekrisecentrene har eksempelvis meldt om en fordobling af henvendelserne, efter corona-epidemien har lukket store dele af Danmark ned.

Tilbuddet om nødpasning gælder derfor ikke kun for eksempelvis sygeplejersker og læger, der skal på vagt.

Også udsatte familier, hvor forældrene måske ikke har et arbejde, kan benytte sig af tilbuddet, lyder det fra Jacob Bundsgaard.

Selv om mange forældre passer deres børn selv under corona-epidemien, vil regningen fra daginstitutionen dog fortsat skulle betales. Det fastslår statsminister Mette Frederiksen:

- Der er ikke mange af os, der kan forvente at komme igennem det her, uden at ting bliver aflyst. Også selv om man har betalt for det inden. Så det er vigtigt at have en ordentlig balance på det her, siger Mette Frederiksen.

På mandagens pressemøde forlængede regeringen alle forholdsregler lige fra skolelukninger til lukning af restauranter frem til den 13. april. Det vil sige til lige efter påske.

Indtil da vil forbuddet mod forsamlinger over 10 personer også blive opretholdt.

På pressemødet fastslog Sundhedsstyrelsen, at man først forventer, at corona-epidemien topper om fire uger. Flere eksperter forventer, at flere af forholdsreglerne derfor må forlænges endnu en gang efter påske.

