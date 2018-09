Dalai Lama overraskede svenske journalister i Malmø: "Europa er for europæere"

I den store sal i Malmøs koncerthus var alt udsolgt, da fredspristageren og det tibetanske folks åndelige overhoved Dalai Lama i går begyndte sin europatur. Men først skulle han møde den samlede svenske presse, og det gik ikke helt, som medierne forventede

Med et sidste lille skub fra sin assistent får den 14. Dalai Lama hjælp til at komme op på podiet, hvorfra han skal tale med svensk presse. Hjernen er skarp nok, men bentøjet er ikke, hvad det har været.

Og så er det heller ikke mere end et døgn siden, han landede efter en lang flytur fra Indien, hvor han bor.

”Jeg sov 12 timer i går og har været lysvågen siden klokken 2 i nat, så jeg er udmattet, men o.k.,” smiler Dalai Lama mildt og bredt.

Dalai Lama er personlig ven med lederen af den svenske bistandsorganisation Individuell Människohjälp (IM), som fylder 80 år, og det er i det regi, han møder pressen, inden han skal på scenen i en fuldstændig udsolgt koncertsal i Malmö Live.

Her har 1300 tilhørere fra nær og fjern købt billet – for op til 1540 svenske kroner – for at høre ham tale om ”The Art of Happiness and Peace”.

Trods jetlag er den 83-årige Dalai Lama sit eget humørfyldte jeg. Luftlaget er højt og ordet frit. Der er fred, harmoni og glæde på programmet.

Til gengæld er de svenske aviser og tv-stationer mest interesseret i at høre, hvad den åndelige leder mener om svensk indenrigspolitik. Og fordi vi er i Skåne, får avisen Sydsvenskan lov til at spørge først.

” Deres Hellighed. Vi har netop haft valg i Sverige, og et parti med nazistiske rødder fik ganske meget fremgang. Hvilke tanker gør De Dem om det?”.

Dalai Lama ser lidt forvirret ud, men gentager så med et smil, at han først landede i går og har sovet siden.

”Så det ved jeg virkelig ikke. Men det er mit indtryk, at Sverige er et velhavende land, og jeg beundrer demokrati, frihed og lighed,” siger han.

Nu er det pressens tur til at se forvirret ud.

Et andet medie forsøger sig med et emne, som også burde vække genklang, og spørger, hvad Dalai Lama mener om den måde, flygtningene bliver behandlet på i Europa. Også i dette tilfælde ser Dalai Lamas svar ud til at komme bag på spørgeren.

”Disse desperate mennesker, som er kommet i stort antal til Europa, skal have beskyttelse, men når der er fred, skal de vende hjem igen og være med til at opbygge deres egne lande. De skal tilbydes uddannelse, men de skal ikke blive permanent i Europa, det burde de også vide. Europa er for europæere.”

Pressen rykker sig lidt i sæderne, og en journalist fra en radiostation hvisker, at det ikke var det svar, man havde forventet.

Og sådan bliver det ved.

Et medie beder ”Hans Hellighed” om – i anledningen af 15-årsdagen for attentatet på Anna Lindh – at fortælle om sit møde med den socialdemokratiske udenrigsminister tilbage i 2000, hvor hun modtog ham i Sverige.

”Det husker jeg ikke særlig klart,” svarer Dalai Lama åbenhjertigt.

En journalist fortæller, at Sverige har oplevet en ualmindelig varm sommer, og spørger, om lamaen mener, det har noget med klimakrisen at gøre.

Klodens klima interesserer tydeligvis Dalai Lama, som fortæller, at sneen på toppene af bjergene i Tibet siden 1960’erne er svundet ind til næsten ingenting, og at han har set områder i verden, der før var frodige, men som nu er tørre.

Men, tilføjer han beroligende: ”Sverige skal nok holde længere end Afrika og Indien.”

Hvis han ikke var så flink, skulle man næsten tro, han var ironisk.

Det er tydeligt, at svensk presse og Dalai Lama som udgangspunkt vil hinanden, det virker bare ikke som om, de opholder sig i samme mentale rum. Bortset måske fra klimaproblematikken tager Dalai Lama meget lettere på tingene, end den svenske presse lægger op til.

Og efter et endnu et kækt svar på et alvorstungt spørgsmål er tiden gået. Spørgsmålet kommer fra en svensk radiostation, som vil vide, ”hvad lamaen føler” i forbindelse med en svensk retssag, hvor en 49-årig mand blev dømt for spionage mod tibetanere på vegne af Kina.

”Det er helt okay,” smiler Dalai Lama bredt og uddyber:

”De har mange penge, og så kan de jo bruge nogen af dem på retssagen,” siger han og mener uden tvivl kineserne, men efter han i 2011 trådte tilbage som politisk leder af tibetanernes eksilregering har han ikke svaret på politiske spørgsmål.

Udenfor lokalet i Malmö Live er de 1300 mennesker, der skal ind og høre verdens mest berømte munk tale om fred og harmoni og medfølelse, ved at indfinde sig.

Dem, der ikke nåede at få en billet til arrangementet, som er det eneste i Skandinavien, inden Dalai Lama flyver videre på sin Europa-tur, står med skilte i hånden, hvor der står "Biljett?". Parate til at betale over tusinde kroner for at få fat i en uafhentet.