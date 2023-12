Dan J: Klimatopmødes aftale bliver helt sikkert udskudt

Landene er så langt fra hinanden, at en endelig aftale på klimatopmødet COP28 ikke vil blive indgået til tiden tirsdag den 12. december.

Det forventer Dan Jørgensen (S), der er minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik.

- Jeg tror helt sikkert ikke, det bliver i morgen, siger han.

Dan Jørgensen vil ikke referere direkte fra de forhandlinger, han som central forhandler på COP28 deltager i.

- Men jeg kan godt sige helt overordnet, at vi er meget langt fra hinanden. Rigtig langt fra hinanden, siger han uden at ville svare på, hvilke specifikke lande der blokerer.

Det er særligt spørgsmålet om udfasning af fossile brændstoffer, der er gået i hårdknude.

Vestlige lande insisterer på, at det efter 27 tidligere klimatopmøder er afgørende, at der indgås en aftale om at stoppe produktion og brug af fossile brændstoffer.

Omvendt er der modstand fra olieproducerende lande, der frygter for deres primære indtægtskilde, og fra udviklingslande, der er bange for at miste deres muligheder for bedre levevilkår.

/ritzau/