Dan Jørgensen: De grønne fly er langtfra flyvefærdige

Det er for tidligt at sige, hvor regningen skal ligge, hvis det bliver muligt at flyve grønt indenrigs fra 2025, sådan som statsminister Mette Frederiksen (S) lagde op til i sin nytårstale lørdag.

Sådan lyder det fra klimaminister Dan Jørgensen (S).

Mette Frederiksen meddelte i sin nytårstale lørdag, at kunder i Danmark skal kunne tilvælge grønne indenrigsfly i 2025, og at de skal kunne flyve helt grønt med indenrigsfly i 2030.

Men forude ligger stadig arbejde med at koble sig til flybranchen og dem, der producerer de grønne brændstoffer.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Vi går i gang om ganske kort tid med samarbejde med branchen, indhente erfaringer fra andre lande og snakke med forskere. Vi har ting på vej, som vi vil præsentere løbende, siger Dan Jørgensen.

Tejs Laustsen Jensen, der er direktør for Brintbranchen, mener, at der ikke er lang tid til at gøre de grønne fly klar.

Brintbranchen organiserer en række energiproducenter, der kan stå for at levere brændsel til de grønne fly.

- Man kan godt nå det, men det er klart, at vi skal ikke bruge to år på at tænke og lave en rapport om, hvordan vi gør. Derfor haster det allerede fra på mandag med, at vi skal finde ud af, hvad der skal til for at skabe det flow til at generere grønt brændstof, siger Tejs Laustsen Jensen.

Det kræver, at arbejdstempoet er skruet i vejret, mener Dan Jørgensen.

- Det er klart, det er meget ambitiøst at sige 2025. Det er jeg sådan set enig med Brintbranchen i, siger Dan Jørgensen.

- Vi skal lægge os i selen og samarbejde om at få det her til at ske.

Formentlig vil prisen for det grønne brændstof, der er dyrere end det konventionelle brændsel, der bruges til fly nu, deles mellem luftfartsselskaber og flykunderne.

/ritzau/