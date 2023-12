Dan Jørgensen: Der er sket historiske fremskridt på klimatopmøde

Verdenssamfundets repræsentanter er på vej ind i plenarsalen på klimatopmødet COP28 i Dubai for at forsøge at vedtage en ny aftale.

Aftalen vil rumme sætninger om, at verden skal omstille sig væk fra fossile brændstoffer.

Det er første gang, at en COP-aftale adresserer det spørgsmål.

- Det er historiske fremskridt, vi har her, siger Dan Jørgensen (S), minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik, på vej ind i plenarsalen.

- Vi har en tekst, der siger, at vi skal omstille os væk fra fossiler.

- Det er jo egentlig ret fantastisk, når man tænker over, at vi står her i en oliestat, omgivet af oliestater. Det er lande, der lever næsten udelukkende af at sælge olie og gas, og nu er de gået med til at skrive sort på hvidt, at det skal de væk fra.

De foregående nætter har verdens delegationer forhandlet om, hvordan aftalen skal se ud.

Der er nu landet et udkast, der ventes at kunne skabes opbakning til.

Men det er dog langt fra sikkert, at det vil gå som ventet. Inden teksten kan aftales, skal det gennem en form for åben høring i en plenarsal.

Her kan lande stadig gøre indvendinger. Aftalen har brug for enstemmig opbakning, før den kan vedtages.

Fra begyndelsen af klimatopmødet har Danmark og EU krævet en tekst, der ville "udfase" fossile brændstoffer.

Det nye forslag til et internationalt klimakompromis indeholder dog ikke den for Vesten så højt prioriterede sætning om en "udfasning af fossile brændstoffer".

I stedet er formuleringen vægtet anderledes med fokus på en "omstilling væk fra fossile brændstoffer i energisystemerne" for at opnå en nettonul-udledning i 2050.

Ændringen er et resultat af hårde forhandlinger.

- Det, der var øvelsen her, var at finde et kompromis, der betød det samme som "phase out" (udfasning), og det synes jeg, at "transition away from" (omstille væk fra gør), siger Dan Jørgensen.

Foran sætningerne om klimahandling står, hvor forpligtende punkterne er.

Her er udkastet endt med en formulering, der bruger ordene "calls upon", og at landene skal "contribute", bidrage, med de nævnte klimapolitiske handlinger.

Det betyder, at handlingerne betragtes som et bidrag og ikke som en forpligtelse.

Dan Jørgensen havde gerne set, at opdraget var endnu mere forpligtende.

Men han mener, at de nye formuleringer går et par skridt op på ranglisten over internationalt diplomatis styrkemarkører.

- Det her er en klar stramning af teksten. Jeg havde gerne set, at den var endnu strammere, siger han om udviklingen af teksten, hvor det forhenværende udkast brugte ordet "kan" om handlingerne.

