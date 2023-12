Dan Jørgensen er dybt utilfreds med formandskabets COP28-udkast

COP28-formandskabets udkast til en endelig aftale for klimatopmødet er langt fra ambitiøst nok.

Det siger Dan Jørgensen (S), minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik, umiddelbart efter, at formandskabets forsøg på et kompromis er blevet sendt ud.

- Den her tekst er overhovedet ikke god nok.

- Der er brug for meget højere ambitioner på spørgsmålet om fossile brændstoffer.

Artiklen fortsætter under annoncen

Danmark og EU vil som helt centralt krav have, at der står formuleringer om en "udfasning" af fossile brændstoffer i teksten.

Det gør der ikke i det nye udkast.

Ydermere er der skrevet et afgørende forbehold ind før de klimatiltag, udkastet præsenterer.

Tiltagene er noget, landene "kan" vælge at gøre for at nedfase udledningerne af drivhusgasser.

Det gælder eksempelvis mål om at tredoble den vedvarende energi og fordoble energieffektiviteten inden 2030, ligesom der også står et punkt om at reducere produktion og forbrug af fossile brændstoffer til netto-nul i eller omkring 2050.

Det stærke i de mål bliver annulleret af forbeholdet "kan" foran.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det er helt sikkert, at hvis der står, at man ”kan vælge at gøre” foran noget, er det, der kommer bagefter, ikke særligt bindende, siger Dan Jørgensen.

- Vi skal have en forsikring for, at det faktisk også sker.

Det vil derfor være en blandt flere nøgleprioriteter i de fortsatte forhandlinger at få ændret forbeholdet.

- Det er klart, at hvis vi kan slette ordet "could" (kan) og erstattet det med "shall" (skal), så er vi kommet langt, siger Dan Jørgensen.

/ritzau/