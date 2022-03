Dan Jørgensen: Europa kan klare den uden russisk gas

Skulle Rusland, eller EU, beslutte at lukke for russisk gas, kan EU klare sig trods massiv afhængighed nu.

En fjerdedel af Europas gasforbrug kommer fra det aktuelt krigsførende Rusland, og den afhængighed arbejder EU-landene på højtryk for at løsrive sig fra.

Vurderingen er, at Europa kan klare sig uden Ruslands gas, siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S), som torsdag formiddag har drøftet sagen i Det Udenrigspolitiske Nævn.

- Det kan jo desværre blive en krise, der kan strække sig over lang tid. Vi må i hvert fald forberede os på, at vi til næste vinter skal være fri af russisk gas. Jeg har heldigvis noteret mig, at EU-Kommissionen har vurderet det muligt, siger han efter mødet.

Senere torsdag ventes en plan fra Det Internationale Energiagentur (IEA) og EU-Kommissionen om, hvad der skal ske på den helt korte bane.

Artiklen fortsætter under annoncen

EU har i mange år talt om - og aftalt - at gøre sig uafhængig af russisk gas, men uden held, og godt 40 procent af EU's gasimport er russisk i dag.

Siden Rusland i sidste uge invaderede nabolandet Ukraine, er emnet dog blevet højaktuelt, og viljen til at handle er en realitet.

Det vil handle om at fylde lagrene, så man har nok, når næste vinter kommer.

- De konkrete elementer af planen udestår jo endnu. Men det er præcis det, der er formålet. Hvordan kan vi få fyldt lagrene op hen over sommeren, hvor forbruget ikke er så stort, så vi står bedre til næste vinter, siger Dan Jørgensen.

Han nævner også, at de store produktionsvirksomheder skal bruge alternativ energi. Og husholdninger skal væk fra gas.

- Vi mener bestemt, at det er realistisk også på en forholdsvis kort bane at gøre mere, end vi gør, siger ministeren.

Dan Jørgensen forventer en plan fra EU-Kommissionen og energiagenturet, der viser vejen frem.

- Vi forventer tiltag og en plan, der sikrer, at vi kan klare os, skulle den situation opstå, at der bliver lukket for gassen - enten fordi det bliver fravalgt fra europæisk side, eller at Rusland gør det. Så skal vi selvfølgelig kunne håndtere det, siger han.

En lækket plan fra EU-Kommissionen, som blandt andet EU-mediet Euractiv har videreformidlet, siger, at man på den korte bane vil have mere LNG-gas, altså flydende gas, som skibes til EU, fra USA og Qatar.

Og 30. september 2022 skal Europas lagre være på mindst 80 procent, hedder det.

I EU arbejder man samtidig på at koble Ukraine til EU's elnet for at hjælpe Ukraine, som er frakoblet energi fra Rusland. Man sender også russisk gas fra EU til Ukraine.

Det har været diskuteret, om energiselskabet Ørsted kan slippe ud af gaskontrakter med Rusland. Det skulle være muligt, hvis Folketinget beslutter at forbyde import af russisk gas.

- Vi udelukker fra den danske regerings side ingenting. Det er klart, at det meget vigtige er, at vi på europæisk niveau får sikret, at der er sammenhold, siger Dan Jørgensen.

Sanktioner skal koordineres, uddyber han. Det vil desuden ikke, tilføjer han, være muligt at skille de russiske gasmolekyler fra anden gas, da import fra forskellige kilder løber i de samme rør. Danmark får russisk gas via Tyskland.

/ritzau/