Dan Jørgensen indgår grøn aftale i Beijing

Dansk knowhow skal hjælpe Kina med den grønne omstilling

Det fortæller Minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik Dan Jørgensen (S), som fredag er i Kina for at indgå en aftale med kineserne, til Ritzau.

- Vi er et land, der i høj grad har gennemgået en del af de ting, som Kina nu skal gennemgå.

- Vi har udviklet en knowhow og teknologiske løsninger, som man kan bruge i Kina, siger han.

Den danske hjælp skal sikre mere vedvarende energi og fjernvarme i Kina.

Dan Jørgensen var torsdag ude og besøge verdens største fjernvarmevirksomhed, der leverer fjernvarme til tre millioner kinesiske husstande.

- Om det er grønt eller ikke grønt, og om de bruger dansk teknologi eller ikke dansk teknologi, det har selvfølgelig ret meget at sige, vurderer han.

Danmark har siden 2005 haft et energisamarbejde med det kinesiske energiagentur National Energy Administration. Den nye aftale udvider samarbejdet.

Helt lavpraktisk betyder det blandt andet, at der er danske eksperter udstationeret i Kina, som hjælper med viden. Desuden er der en løbende dialog mellem Danmark og Kina, hvor viden udveksles.

Aftalen er underskrevet af ministeren, og den løber indtil 2025.

Man forventer dog ifølge ministeren at fortsætte samarbejdet efterfølgende.

- Den aftale, jeg har underskrevet i dag, løber til 2025. Det betyder ikke, at vi regner med, at samarbejdet stopper i 2025.

- Det er en god idé at genforhandle de her aftaler med jævne mellemrum, fordi den teknologiske udvikling går så stærkt, og det er en god idé, at vi som beslutningstagere på politisk niveau kigger hinanden i øjnene med jævne mellemrum, siger han.

Kinas præsident Xi Jinping har erklæret, at landets CO2-udledningskurve vil toppe inden 2030. Samtidigt har Kina, som er verdens største CO2-udleder, et mål om CO2-neutralitet i 2060.

