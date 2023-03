Dan Jørgensen: Klimatopmøde bliver det vigtigste siden Paris-aftale

Det var med et dystert bagtæppe, at ministre og andre repræsentanter fra over 40 lande mandag og tirsdag var samlet til klimamøde i København.

Her skulle de gøde jorden frem mod det store klimatopmøde, der finder sted i De Forenede Arabiske Emirater i november og december.

Mødet fandt sted på ryggen af en dyster rapport fra FN's Klimapanel, og ifølge Dan Jørgensen (S), minister for global klimapolitik, er det kommende klimatopmøde det vigtigste siden det historiske COP21 i Paris i 2015.

Her blev der indgået en juridisk bindende aftale om at begrænse stigningen i de globale temperaturer til under 2 og helst ikke over 1,5 grader.

- Tiden løber ud, og der er brug for handling, lyder det fra Dan Jørgensen på et pressemøde efter klimamødet i København.

FN's Klimapanel sendte mandag en regulær presbold afsted mod verdens politikere inden topmødet senere på året:

Der er stadig et vindue for at sikre en beboelig og bæredygtig fremtid for alle. Men det er hastigt ved at smække i. Underforstået: Der skal handles nu for at mindske drivhusgasudledningen.

Det er dog ikke fordi, at nogle lande direkte på klimamødet har forpligtet sig til at reducere deres udledning yderligere for at få verden på rette kurs mod at holde 1,5 graders-målet i live.

Alle talte dog om vigtigheden af at holde målet i live, siger Sameh Shoukry, der var formand ved klimatopmødet sidste år i Egypten.

- Og den eneste måde at gøre det på er ved at reducere udledningerne og revidere og forbedre landenes NDC'er (nationale klimaplaner, red).

Han delte på mødet formandskabet med Sultan Al Jaber, der er formand ved klimatopmødet i De Forenede Arabiske Emirater senere på året. Al Jaber deltog dog ikke på tirsdagens pressemøde.

Ved klimatopmødet senere på året - COP28 - skal der formelt gøres status over, hvor langt vi er fra Parisaftalens mål. Det er første gang, siden de blev aftalt.

- COP28 er i min optik det vigtigste klimatopmøde siden Paris, understreger Dan Jørgensen.

Han peger på, at flere områder er vigtige, før topmødet bliver en succes:

- Vi skal holde vores løfte om at komme tilbage på kurs mod målet om 1,5 grader. Til det har vi brug for mere ambitiøse NDC'er, slår han fast.

Samtidig skal der findes penge til den fond, som blev aftalt sidste år, der skal kompensere for de tab og skader, som udviklingslandene allerede har efter klimakatastrofer.

- Vi er nødt til at finde finansieringsløsningerne, og vi skal gøre det hurtigt.

COP28 finder sted fra 30. november til 12. december.

