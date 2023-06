Dan Jørgensen vil finde opbakning til global skat på skibsfart

Verdensbankens pengestrømme skal i højere grad føres mod klimaformål, og det er på tide at få indført en global CO2-afgift på skibsfarten.

Det vil minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik Dan Jørgensen (S) skabe bredere opbakning til på et topmøde i Paris torsdag og fredag.

Her har den franske præsident, Emmanuel Macron, inviteret over 100 regeringsrepræsentanter til "Summit for a New Global Financial Pact".

På mødet skal repræsentanterne forsøge at finde et fælles fodslag, inden de internationale finansielle institutter som Verdensbanken skal gennemføre reformer.

Artiklen fortsætter under annoncen

Dan Jørgensen ser en udvikling mod mere klimafinansiering forme sig.

- Angående det internationale finansielle system må man nok sige, at historisk har der været en tendens til, at lande primært har ageret ud fra at hytte deres eget skind, siger han.

- Nu ser jeg fremskridt i, at vi måske har en global erkendelse af, at der skal tilvejebringes langt flere midler, og at det er verdens fattigste lande, der rammes hårdest af klimaforandringerne, der skal have gavn af dem.

Et centralt tema på Macrons topmøde i Paris er, hvordan man gennem såkaldt innovativ finansiering kan skaffe penge til grønne formål på alternative måder.

Her er der flere ting på bordet, fortæller Dan Jørgensen. En af de danske positioner er en global CO2-afgift på skibsfarten.

- Sådan kan vi sikre, at der er et incitament til at gøre skibstransporten grøn, men også at der kan samles et provenu, som kan bruges på grønne tiltag, siger han.

Artiklen fortsætter under annoncen

Danmark har længe forsøgt at få en afgift på skibsfarten til at være global frem for national.

Topmødet i Paris har karakter af et forberedende møde. Til efteråret er der et afgørende møde i Verdensbanken, og derefter er der klimatopmødet COP28.

Ved den seneste COP27 blev det aftalt, at internationale finansielle institutter som Verdensbanken skal rette pengene mod klima.

Det skal der rykkes på i år.

- Det er jo et specielt år med mange rigtig gode muligheder for faktisk at lave store fremskridt. Og der er det jo nødvendigt, at statsledere og ministre sætter sig sammen og får talt sig til rette, siger Dan Jørgensen.

/ritzau/