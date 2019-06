Dan Jørgensen tager kæmpe opgave med til klimaministeriet

Den nye klimaminister får opgaven at sparke gang i målet om at reducere drivhusgasser med 70 procent i 2030.

Den nye klimaminister Dan Jørgensen (S) tager en stor opgave med sig ind i Energi,- forsynings- og klimaministeriet, som han overtager fra Lars Christian Lilleholt (V).

Den nye socialdemokratisk ledede regering har sat det mål at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent i 2030.

Regeringen har på forhånd erkendt, at det bliver svært at nå særligt den sidste del af målet fra 65 procent til 70 procent. Desuden vil det kræve endnu ukendte virkemidler.

En reduktion på 70 procent er ifølge den afgående minister Lars Christian Lilleholt så svært at nå, at han i gave til Dan Jørgensen har købt en Harry Potter-figur med en tryllestav.

- Hvis det skal lykkes, så tror jeg ikke en lommeregner er nok. Så bliver det nødt til at være en tryllestav, for så er der et eller andet, der skal trylles frem. Og det skal gå rimeligt hurtigt, siger Lars Christian Lilleholt.

Regeringens klimamålsætning er en af de mest ambitiøse i verden, og Dan Jørgensen er bevidst om, at det ikke bliver let.

- Det er klart, at vi har sat et mål, som er lidt atypisk i politik, fordi vi godt ved, at vi ikke kan nå det med de nuværende virkemidler, siger han.

- Vi kommer til at tænke kreativt, vi kommer til at lytte til sagkundskaben, og vi har brug for yderligere forskning.

/ritzau/