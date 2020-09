Dan Jørgensen: Teleselskaber skal sikre god internetdækning

Torsdag er minister kaldt i samråd, efter at regeringen meddelte, at den vil sløjfe bredbåndspuljen.

Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) siger på et samråd torsdag, at det i høj grad skal være selskaberne på telemarkedet, som skal sikre god bredbåndsdækning i Danmark.

Han siger, at regeringen selvfølgelig mener, at alle danskere skal have en god dækning.

- Men når vi ser markedet i så høj grad løfte opgaven på egen hånd, så mener vi faktisk, at det er sund fornuft at prioritere pengene til andre områder.

- Vi skal se markedet an og komme med initiativer, der understøtter den videre markedsudrulning. Derefter kan vi lave målrettede ting og tiltag til at sikre adgang til de sidste adresser, når det bliver tydeligt, hvilke adresser markedet ikke når ud til.

Han er indkaldt til samrådet, efter at finansminister Nicolai Wammen (S) i august meddelte, at regeringen vil afskaffe bredbåndspuljen i finansloven for næste år.

/ritzau/