Dan Jørgensen: Vi er langt fra men godt på vej mod klimamål

Klimarådet er ikke en dømmende instans, påpeger klimaministeren efter kras vurdering af regeringens politik.

Danmark er langt fra at nå målet om at skære 70 procent af CO2-udledningen i 2030, lyder det fredag i Klimarådets nye statusrapport.

Regeringen har i hvert fald ikke anskueliggjort, at vi når i mål, konkluderer rådets formand, Peter Møllgaard.

- Der er betydelig usikkerhed og uklarhed om den vej, regeringen ønsker, at Danmark skal følge mod de 70 procent i 2030, siger han.

Så skarp er vurderingen fra Klimaråd et, at klima- og energiminister Dan Jørgensen (S) i en kommentar til rapporten føler det nødvendigt at fastslå:

- Klimaråd et er ikke en dømmende eller besluttende instans. Rådets opgave er at rådgive regeringen.

Regeringen er i gang med en række af de tiltag, rådet efterlyser, forsikrer Dan Jørgensen. Herunder forhandlinger om udtagning af kulstofrige lavbundsjorder i landbruget.

- I de næste måneder følger vigtigt arbejde med at udvikle en strategi for lagring og fangst af CO2 og en elektrificeringsstrategi.

Desuden er en strategi for Power-to-X på vej, lover ministeren - hvor grøn strøm fra vindmøller og solceller bruges til at producere brint, der kan omdannes til rent brændstof til skibe og fly.

En af Klimarådets vigtigste anbefalinger er indførelse af en høj afgift på udledning af drivhusgasser. Det er ifølge Klimarådet og en lang række økonomer et af de vigtigste virkemidler til grøn omstilling.

Dan Jørgensen har tidligere skudt en generel CO2-afgift ned som en "skrivebordsøvelse".

- Der findes ikke noget sted i verden, der har introduceret sådan en Georg Gearløs-agtig model, som Klimarådet foreslår, sagde han i 2020 til Børsen.

Ikke desto mindre optræder afgiften igen i årets rapport fra Klimarådet. Og et udvalg i Folketinget er netop begyndt at forberede et forslag til en CO2-afgift som led i en grøn skattereform.

Med politiske aftaler har regeringen sikret en reduktion på en tredjedel af de 20 millioner ton drivhusgas årligt, der mangler i 2030. Men der udestår fortsat to tredjedele - eller 13 millioner ton årligt.

- Det er et stort skridt i den rigtige retning. Vi er langt fra i mål, og der er store opgaver forude. Men vi er godt på vej, siger Dan Jørgensen.

/ritzau/