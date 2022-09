D'Angleterre dropper julelys for at spare på strømmen

Som en konsekvens af energikrisen har det femstjernede Hotel d'Angleterre i København besluttet at aflyse den årlige julebelysning på hotellets facade.

Det skriver TV 2 og Berlingske.

Ifølge hotellet er det et forsøg på at spare på energien.

- Det er selvfølgelig en beslutning, der har gjort ondt at tage, men det er den rigtige beslutning i den situation, vi er i, siger Signe Thorup, der er PR-manager hos d'Angleterre, til Ritzau.

Artiklen fortsætter under annoncen

Julefacaden er ifølge Signe Thorup hotellets julehilsen til byen. Det har været en tradition siden 1995.

- Vi er et meget traditionsbundet hus, og julefacaden er en af de traditioner, som alle holder rigtig meget af – både medarbejdere og ejerskab, siger hun.

Signe Thorup understreger, at det er et udtryk for, at alle må spare på energien under den verserende energikrise.

- Der er kun det ene formål med d'Angleterres julefacade, at den skal skabe glæde og hygge på Kongens Nytorv. Hele pointen fortaber sig fuldstændig, hvis den bliver en belastning for samfundet, siger hun.

Regeringen holdt torsdag et pressemøde om risikoen for en forsyningskrise hen over vinteren.

På pressemødet blev det blandt andet meldt ud, at temperaturen i offentlige bygninger bliver sænket til 19 grader fra 1. oktober.

Det er efter pressemødet, at bestyrelsen på Hotel d'Angleterre har besluttet at aflyse årets julebelysning.

Torsdag oplyste også butikskæden Salling i Aarhus og Aalborg, at den også dropper årets julelys på sine stormagasiner.

Hotel d'Angleterre vil stadig opsætte de såkaldte nøddeknækkere og lignende udsmykning, som ikke kræver elektricitet.

I 2020 og 2021 havde hotellet en nedskaleret version af den oplyste facade på grund af coronakrisen. De mange lys ville samle for mange mennesker på samme sted, lød begrundelsen.

Det har ikke været muligt at få oplyst, hvor meget det ville have kostet hotellet at fastholde julebelysningen.

/ritzau/