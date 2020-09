Danish Crown-slagteri i Horsens er uden nye smittede

Alle på aftenhold skulle coronatestes, efter en var bekræftet smittet. Slagteriet er gået fri af nye tilfælde.

Ansatte på det enorme Danish Crown-slagteri i Horsens har onsdag kunnet ånde lettet op.

Godt 300 personer, der har arbejdet sammen med en mand, som viste sig at være coronasmittet, har fået svar på deres coronatest. De er alle negative.

Det oplyser Danish Crown i en pressemeddelelse.

- Det er en kæmpe lettelse, siger Per Laursen, der er produktionsdirektør i Danish Crown Pork, i meddelelsen.

Mandag kom det frem, at en medarbejder på aftenholdet var bekræftet smittet med coronavirus. En i hans omgangskreds var smittet, og han havde derfor fået foretaget en test, som viste sig at være positiv.

Det fik slagteriet til at sige, at alle på den del af aftenholdet, der havde arbejdet sammen med den pågældende ansatte, skulle testes for coronavirus.

- Vores medarbejder har ageret helt efter bogen.

- Ingen kan gardere sig 100 procent mod smitte, men vi kan alle sammen gøre en indsats ved at lade os teste, når vi hører om smittede i vores omgangskreds privat eller på jobbet, siger Per Laursen.

Slagteriet i Horsens, der er selskabets største i Danmark, meldte mandag ud, at det ville teste alle de cirka 1300 ansatte.

De 300, der er kommet testsvar på, udgør størstedelen af slagteriets aftenhold.

- Nu ved vi, at der ikke er smittede på hele den del af aftenholdet, der arbejder sammen med den ene medarbejder, der er konstateret smittet med covid-19, siger produktionsdirektøren.

Smittetilfældet i Horsens kom, efter at et andet af selskabets slagterier i starten af august blev ramt af et større smitteudbrud.

På slagteriet i Ringsted blev flere end 150 af de ansatte smittet med covid-19. Der er omkring 850 ansatte på slagteriet.

Situationen betød, at slagteriet lukkede i omkring to uger, og de ansatte var igennem flere runder af coronatest.

21. august genåbnede slagteriet, men der er indført temperaturmålinger og mundbind, når arbejdet er i gang.

Danish Crown beskæftiger omkring 23.000 ansatte. Sidste hele regnskabsår omsatte selskabet for 57 milliarder kroner.

/ritzau/