Dankort får mulig livline i Apple Pay af danske banker

Selv om dankortet 1. september har rund fødselsdag og fylder 40 år, har der de seneste år været tvivl om, hvor længe danskerne fortsat kan og vil svinge kortet.

Antallet af dankorttransaktioner i butikkerne er ifølge Nets, der ejer dankortet, dykket 20 procent siden 2019.

Det skyldes blandt andet, at flere danskere betaler med Apple Pay, Apples mobilbetalingstjeneste, hvor dankortet ikke er tilgængelig som betalingsmulighed.

Nets estimerer, at hver fjerde betaling i den fysiske handel er via app.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det er klart, at som betalingsmåde skal vi være der, hvor forbrugerne er. Og lige nu er det på mobilen, så det er helt afgørende, at dankortet kommer ind i Apple Pay, siger direktør for Dankort i Nets Esben Torpe Jørgensen.

Det er i dag kun Danske Bank af de cirka 60 banker i Danmark, der tilbyder at inkludere dankortet i mobilbetalingstjenesten.

Men fem danske banker har til Forbrugerrådet Tænk nu bekræftet, at de vil udbyde dankortet i Apple Pay senest i 2025.

Det sker, efter at Nets ifølge FinansWatch har stillet krav til bankerne om, at de skal tilbyde dankortet i Apple Pay.

Det samme har erhvervsminister Morten Bødskov (S) opfordret bankerne til.

Men andre banker går den modsatte vej. Spar Nord sagde farvel til dankortet i juli 2023, og banken tilbyder det nu ikke længere som betalingsmiddel.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ifølge Forbrugerrådet Tænk går det ud over forbrugerne, når bankerne konsekvent begrænser deres kunders valg for at tjene flere penge.

- Det er ærgerligt, at bankerne ikke lever op til et samfundsansvar om at holde liv i dankortet og de billige betalinger for at score lidt ekstra på gebyrsiden af deres forretning, siger Jacob Ruben Hansen, der er økonom ved Forbrugerrådet Tænk.

For samfundet er dankortet det billigste betalingsmiddel, og det sparer penge for både forbrugerne og detailhandlen, viste en analyse fra Nationalbanken i 2016.

Dankortet koster 2,4 kroner per betaling i samfundsmæssige omkostninger, der er de samlede udgifter for kunde og butik.

Internationale debetkort koster 4,1 kroner per betaling, og internationale kreditkort koster 13,7 kroner per betaling. Kontanter koster 4,5 kroner per betaling.

/ritzau/