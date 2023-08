Dankortet fylder 40 år: Har plastickortet en fremtid?

Hos frisøren, caféen, loppemarkedet, tandlægen eller på festivalen har du sikkert fået spørgsmålet:

Kan du betale med MobilePay?

Flere danskere hiver i dag telefonen frem, når de skal betale. Her bruger de i stigende grad mobilbetalingsløsninger som for eksempel Apple Pay, Google Pay og MobilePay, mens dankortet, som fredag fylder 40 år, samler støv og lider en stille død i pungen, i tasken - eller i en skuffe derhjemme.

Tal viser, at det rød-hvide dankort fra 1983 bliver brugt i stadig mindre grad. Helt præcist er antallet af transaktioner med dankort faldet med 23 procent fra 2018 til 2022 ifølge Nets. Nationalbanken anslår desuden, at mere end hver femte fysiske handel i dag foretages med en mobiltelefon, og at brugen af kort i det hele taget er faldet.

Og det er en tendens, som bare vil fortsætte.

Det er i hvert fald vurderingen fra Jonas Hedman, som er professor og forsker i digitalisering på Copenhagen Business School. Ifølge ham er der to forklaringer på hvorfor:

De fysiske betalingskort er generelt en stor udgift for bankerne, fordi de både koster penge at producere og distribuere. Samtidig har mange danskere hurtigt vænnet sig til at betale med deres mobiltelefoner, blandt andet på grund af appen MobilePay, som blev introduceret i 2013, og som tillod danskere at overføre penge til hinanden via mobiltelefonen.

"Der er ingen tvivl om, at bankerne er interesserede i at skrotte de fysiske kort, og meget tyder på, at forbrugernes adfærd bevæger sig i den samme retning,” siger Jonas Hedman.

Da dankortet blev lanceret, var det ikke med lutter jubelråb. Det fremgår tydeligt af en nyhed fra Ritzau, der blev publiceret i Kristeligt Dagblad få uger før, dankortet trådte i kraft den 1. september 1983:

"Forbrugerrådet har fået en lang række henvendelser fra bankkunder, der føler, at de er blevet ført bag lyset af deres pengeinstitutter i forbindelse med indførelsen af nye hævekort og dankort. De er ikke blevet tilstrækkeligt tydeligt informeret om, at det nye hævekort til pengeautomater i bankerne også gælder som dankort.”

Jacob Ruben Hansen, økonom hos Forbrugerrådet Tænk, fortæller, at en lignende skepsis kan spores i dag blandt forbrugerne over for de nye betalingsmuligheder.

"Der er nogle, som ikke er helt trygge, når de bruger Apple Pay til eksempelvis at købe spidskål og mælk. Hvor meget data har Apple adgang til? Og hvad bruger de den til? Svaret er, at der nærmest ikke bliver høstet data,” fortæller han og tilføjer:

"Der er også en del forbrugere, som finder det problematisk, at det er blevet sværere at hæve kontanter og bruge dem. Det kommer til udtryk ved, at man eksempelvis ikke kan betale kontant i bussen. Det gør det svært for nogle mennesker at begå sig i samfundet. Der er ganske vist kontantpligt i butikker, men det gælder ikke automater og lignende, som ikke er betjent af mennesker, som benzinstandere og billetautomater.”

Jacob Ruben Hansen fortæller, at der henover sommeren har været flere festivaler, hvor man heller ikke har kunnet betale med kontanter.

I en årrække har flere talt for at afskaffe kontanterne og lade pengeudvekslinger ske udelukkende via kort eller mobiltelefon. Men Ældre Sagen mener fortsat, at kontanterne samt de fysiske betalingskort skal bevares, fordi der er en gruppe af borgere, som ikke kan eller vil bruge mobilbetaling.

"Man er nødt til at være opmærksom på de grupper af mennesker, når vi introducerer digitale løsninger. Og det rejser samtidig spørgsmål som: Hvor digitalt et samfund skal vi have? Og hvor mange mennesker ekskluderer vi i digitaliseringens hellige navn?”, siger Louise Kambjerre Scheel, som er politisk konsulent i Ældre Sagen.

Da det efterhånden er sjældent, man står med kontanter i hånden, og diverse betalingskort i stigende grad er i hård konkurrence med nye mobilbetalingsløsninger, ligger der en stor opgave hos forældre, skoler og pengeinstitutter i at forklare de nye forbrugere, at penge ikke kun er tal på en smartphone-skærm, vurderer Jacob Ruben Hansen.

"Det bliver mere og mere flyvsk og diffust, hvor mange eller få penge man har. Vi ser allerede i dag i vores gældsrådgivning, at unge mennesker lettere får ondt i økonomien. Børn lærer jo ved at sidde med ting i hånden. Så det helt store arbejde i fremtiden bliver at lære dem at begå sig i en tid, hvor det ikke nødvendigvis er muligt på samme måde.”

Det samme påpeger professor Jonas Hedman.

"En risiko eller fordel - afhængigt af hvem man er - er, at mennesker vil bruge flere penge, fordi de mister den taktile fornemmelse, som man har ved at have et fysisk kort eller kontanter i hænderne. Kort sagt kan man miste fornemmelsen af penges værdi,” siger han.