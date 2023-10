Danmark åbner nyt ambassadekontor i Ukraine

Danmark forstærker sin diplomatiske tilstedeværelse i krigsramte Ukraine med åbning af nyt ambassadekontor i den ukrainske by Mykolajiv.

Det oplyser Udenrigsministeriet til Ritzau.

Det nye kontor er forankret under den danske ambassade i Ukraines hovedstad, Kyiv.

Kontoret skal konkret sikre en tæt dialog med regionale og lokale myndigheder.

Nyheden kommer i forbindelse med et hidtil hemmeligholdt møde mandag i den ukrainske hovedstad, Kyiv.

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen er samlet med samtlige af EU's udenrigsministre i hovedstaden mandag.

- Det har selvfølgelig en stærk symbolsk værdi at mødes her, så vi som samlet union kan sende det utvetydige budskab om, at vi bakker ukrainerne fuldtonet op, lyder det fra Lars Løkke Rasmussen i en skriftlig kommentar til Ritzau.

/ritzau/