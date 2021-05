Danmark åbner atter sluserne for nordtyske turister

Personer bosiddende i grænselandet kan fra fredag rejse ind i Danmark uden at skulle gå i isolation i ti dage.

De danske sommerhusudlejere kan fredag slå dørene op for turister igen.

Som en del af genåbningens tredje fase får personer, der er bosiddende i grænselandet, fra fredag lov til at rejse ind i Danmark uden at skulle gå i isolation i ti dage ved indrejse.

Det eneste, der kræves, er et negativt prøvesvar fra en PCR-test for at bekræfte, at man ikke er smittet med coronavirus. Den må højst være 72 timer gammel ved indrejse.

Dermed kan eksempelvis turister fra Slesvig-Holsten igen drage i sommerhus langs den danske vestkyst.

I Feriehusudlejernes Brancheforening sætter man pris på genåbningen, men mener alligevel, at det er for småt et skridt på vejen.

- Det, der allerede er tabt, er tabt. Der er store dele af Tyskland, hvor man ikke kan komme ind i Danmark uden at skulle gå i karantæne, siger administrerende direktør Carlos Villaro Lassen.

Han påpeger, at folk fra Slesvig-Holsten allerede i høj grad har brugt deres ferie i andre EU-lande, hvor tyskere må rejse til. Det er blandt andet De Kanariske Øer i Spanien, fortæller han.

- De turde simpelthen ikke stole på, at Danmark ville melde det her ud i tide, siger han.

- Vores gæster fra Slesvig-Holsten har slet ikke ferie her i maj og juni. Det har andre tyske regioner og hollændere, der skal på tulipanferie, men de skal så i karantæne. Så det her dækker slet ikke.

Stod det til Feriehusudlejernes Brancheforening, burde myndighederne åbne for karantænefri indrejse fra alle EU-lande.

- Det er helt enkelt. De (myndighederne, red.) skal fortælle, at der ikke længere er krav om karantæne, ligesom det er i alle mulige andre EU-lande, når man kommer som turist fra et andet EU-land, siger Carlos Villaro Lassen.

Ændringen træder i kraft ved midnat mellem torsdag og fredag og gælder personer med adresse i grænselandet.

Det vil sige Slesvig-Holsten i Nordtyskland og Blekinge, Skåne, Halland og Västra Götaland i Sverige.

