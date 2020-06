Danmark åbner for flere rejser og turisme fra 27. juni

Sverige og Portugal er fortsat lukkede lande, selv om der åbnes mere for grænser og rejsevejledninger lempes.

Der er godt nyt på vej til rejselystne danskere, som måske har været i tvivl om, hvad der skulle ske i sommerferien.

Nye rejsevejledninger og grænselempelser betyder nemlig, at der fra 27. juni kan rejses til og fra visse i lande i EU- og Schengenområdet samt Storbritannien.

Det oplyser Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

- Jeg er glad for, at vi nu kan tage et væsentligt skridt mod normalisering og gøre det muligt for danskerne at rejse til flere lande i Europa, siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S).

- Vi står et væsentligt bedre sted i Danmark, end vi havde turdet håbe på for bare kort tid siden.

- Derfor kan vi nu lempe rejsevejledningerne på en måde, som gør, at vi kan åbne op for det meste af Europa og gå fra orange til gul i rejsevejledningerne, siger han.

Modellen vil fastsætte nogle objektive kriterier. Blandt andet om et lavt antal smittede. Det vil fremover være afgørende for, hvilke af landene der åbnes op for, lyder det.

Siden 13. marts har Udenrigsministeriet som udgangspunkt frarådet alle ikke-nødvendige rejser til udlandet. Fra mandag i denne uge blev Tyskland, Norge og Island dog taget ud af den ligning.

Rejsevejledningerne er kun anbefalinger. Det er dermed ikke ulovligt, hvis man ikke følger dem.

Det specifikke detaljer i modellen kendes ikke endnu, men fast står det, at det i første omgang betyder, at Sverige og Portugal fortsat er lukkede lande.

For Sverige kan der dog være særlige regler, som betyder, at der åbnes for dele af Sverige. Eksempelvis Øresundsregionen.

25. juni kommer der en liste over åbne- og karantænelande. Ud fra de valgte kriterier kan Udenrigsministeriet oplyse, at langt de fleste lande i EU- og Schengenområdet samt Storbritannien vil blive åbne lande.

- For at være "åbent" skal et land have under 20 smittede pr. 100.000 indbyggere pr. uge, skriver Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

- Når et land først er åbent, vil det kritiske niveau for, hvornår et land ændrer status til "karantæneland" være ved 30 smittede pr. 100.000 indbyggere, skriver ministeriet.

Kofod siger, at der endnu ikke er en model på plads for lande uden for Europa.

- Når det gælder tredjelande uden for Europa, så taler vi om 160 lande, hvor pandemien fortsat hærger. Mig bekendt er der ikke nogen europæiske lande, der har fremlagt en model for tredjelande, siger Kofod.

En række partier har den seneste tid presset regeringen for at lempe de danske rejserestriktioner.

- Vi forstår godt, at der er et stort ønske om afklaring i forhold til at rejse, siger Kofod.

- Derfor har vi i dag præsenteret en model, som bygger på objektive kriterier fra sundhedsmyndighederne. Det betyder, at man automatisk kan åbne op eller lukke, alt efter om landene lever op til kriterierne, siger Kofod.

